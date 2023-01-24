Türk askerine çorap örmesiyle gönüllere taht kuran Meliye nine hayatını kaybetti Yerel Haberler Rize'nin Pazar ilçesinde hasta yatağında Türk askerine üşümesin diye yün çorap örmesiyle tanınan KOAH hastası Meliye nine 81 yaşında hayatını kaybetti. Rize'nin Pazar ilçesinde hasta yatağında Türk askerine üşümesin diye yün çorap örmesiyle tanınan KOAH hastası Meliye nine 81 yaşında hayatını kaybetti. Pazar ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan 81 yaşındaki Meliye Akömür, evinde KOAH tedavisi görüyordu. Yatağa bağımlı halde yaşayan Meliye nine, askerler üşümesin diye hastalığına aldırmaksızın yün çorap örmüştü. Hasta yatağında Türk askerine çorap örerek bütün yüreklere taht kuran Meliye nine hastalığından ötürü 81 yaşında hayata gözlerini yumdu. Meliye nine yaşadığı Derebaşı köyünde son yolculuğuna uğurlandı. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Rize Yerel Haberler

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