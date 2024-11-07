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Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi Seferleri 23 Aralık'ta Başlıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 kış sezonu için Turistik Doğu Ekspresi'nin seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını ve bilet satışlarının başladığını duyurdu. Seferler Ankara-Kars arasında gerçekleştirilirken, bölgesel turistik tren seferleri de yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını ve bilet satışlarının yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başlatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Ankara- Kars arasında büyük ilgi gören seferlerimiz 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin bilet satışlarının yetkili seyahat acenteleri tarafından paket tur satışları olarak başladığını, bireysel yolculara ayrılan vagonlar için ise 8 Kasım'dan itibaren TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet, mobil uygulama ve çağrı merkezinden bilet satışlarının başlayacağı bilgisini verdi.

Toplam 60 sefer düzenlenecek

Bakan Uraloğlu, yolculardan gelen talepler üzerine hareket saatlerini yeniden düzenlediklerini bildirerek, "Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 13.55'te hareket edecek, Erzincan'da 150 dakika, Erzurum'da ise 240 dakika durarak yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak. Kars'tan dönüşte ise 21.05'te hareket ederek İliç'te 210 dakika, Divriği'de 150 dakika ve Sivas'ta 180 dakika duracak" ifadelerini kullandı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin 8 yataklı ve bir yemekli vagonla hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, "Toplamda 60 sefer düzenleyeceğimiz bu dönemde 160 yolcu kapasiteli ekspresimiz iki kişilik odalarda seyahat tutkunlarına ev konforunda unutulmaz bir kış deneyimi sunacak" dedi.

Erzurum-Kars arasında bölgesel turistik ekspres trenler 24 sefer gerçekleştirecek

Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra, Erzurum-Kars arasında bölgesel turistik ekspres trenlerin de sefer yapacağına vurgu yapan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında bölgesel turistik ekspres trenler de sefere konulacak. Toplam 24 sefer olarak planladığımız bölgesel turistik ekspres trenler 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak-23 Şubat 2025 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri işleyecek" dedi.

Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri 11 Nisan'da başlayacak

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin de 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında seferlerine başlayacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan cuma, Diyarbakır'dan ise pazar günleri yapılacak bu seferlerde yolcular, Ankara-Diyarbakır rotasında Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara rotasında ise Elazığ Yolçatı'da 4 saatlik molalarla şehirleri keşfetme fırsatı bulacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, yolcularla yapılan anketler ışığında yeni rotaları da gündemlerine aldıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Turistik trenlerin sunduğu benzersiz manzaralar, yeni yerlerin keşfedilmesi imkanı ile farklı tatil deneyimi sunması gibi nedenlerle yolcularımız beğenilerini ifade etti. Yoğun talebin diğer hatlara da gösterileceğini düşünüyoruz. Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara-Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesi'nde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz."

İki kişilik odalar şeklinde satışa çıkacak biletler, kişi başı 5 bin 250 liradan başlayan fiyatlarla TCDD Taşımacılık A.Ş. bilet satış gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr/ adresinden satın alınabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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