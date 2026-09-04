Pülümür'ün doğal kaya tuzu coğrafi işaretle tescillendi

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür İlçesinde yeraltından doğal yöntemlerle çıkarılan kaya tuzu "Pülümür Yer Altı Kaynak Tuzu" olarak coğrafi işaret aldı ve tescillendi. Tunceli Valisi Şefik Aygöl, "Memleketimizin en önemli ihtiyacı memleketimizin değerlerini ortaya koymak, sonra onları marka haline getirmek. Bu memleketin tadı vardı, tuz ihtiyacı vardı, tuzu da oldu" dedi.

Pülümür ilçesinde yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen doğal yer altı kaynak tuzu, coğrafi işaretle koruma altına alındı. "Pülümür Yer Altı Kaynak Tuzu" adıyla tescillenen ürün, üretildiği bölgenin doğal koşulları ve geleneksel üretim yöntemiyle diğer tuzlardan ayrılıyor.

Yaklaşık 900 metre rakımlı, Munzur ve Avcı dağları ile Bağırpaşa Dağları tarafından çevrelenen bölgede oluşan tuzlu su, sıcaklık, güneş ışığı ve rüzgarın etkisiyle doğal olarak buharlaşıyor. Suyun buharlaşmasıyla birlikte tuz kristalleşiyor. Böylece üretim sürecinde bölgenin iklimi ve coğrafi özellikleri doğrudan ürünün oluşumuna katkı sağlıyor.

8-10 METRELİK KUYULARDAN ÇIKARILIYOR

Pülümür'de tuz üretimi haziran ile eylül ayları arasında, hava sıcaklığının ve güneşlenmenin yüksek olduğu dönemde gerçekleştiriliyor. Üretim için yer altı kaynaklarının kaya tuzu tabakalarını erittiği noktalarda 8 ila 10 metre derinliğinde sondajlar yapılıyor. Yer yüzüne çıkarılan tuzlu su, kuyularda biriktirildikten sonra dinlendirme havuzlarına aktarılıyor.

Tuzlu su burada birkaç gün bekletiliyor. Güneşin ısısı ve açık havadaki rüzgarın etkisiyle su buharlaşırken, bulanıklığa neden olan maddeler ve bazı ağır metal bulaşanları havuzun dibine çökeliyor. Daha sonra temizlenen tuzlu su, borular aracılığıyla kristalleşme havuzlarına aktarılıyor.

RAFİNE EDİLMEDEN, KATKI MADDESİ KULLANILMADAN PAKETLENİYOR

Kristalleşme aşamasında da doğal yöntemler kullanılıyor. Tuzun nemden arındırılması ve toplanmasında fırça ve tahta kürek gibi geleneksel araçlardan yararlanılıyor. Havuzlarda biriken kristal tuz, güneş altında kurutularak neminden arındırılıyor. Ardından rafine edilmeden ve herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan eleniyor. Partikül büyüklüğüne göre farklı gramajlarda ambalajlanarak satışa sunuluyor.

"BU MEMLEKETİN TADI VARDI, TUZ İHTİYACI VARDI, TUZU DA OLDU"

Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak'ın katılımıyla Pülümür Yer Altı Kaynak Tuzu için coğrafi işaret tescil belgesi takdim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vali Şefik Aygöl, "Memleketimizin en önemli ihtiyacı memleketimizin değerlerini ortaya koymak, sonra onları marka haline getirmek. Bu memleketin tadı vardı, tuz ihtiyacı vardı, tuzu da oldu. Memleketin tadı ve tuzu oldu. Gece gündüz arkadaşlarımızla beraber bu memleket için koşturuyoruz. Bugün Pülümür tuzumuzun tescil ve marka onayından dolayı bir araya geldik. Markamız hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: ANKA