Tüketicilere İade Hakkı Üzerine Önemli Uyarı

Tüketicilere önemli uyarı: Bu ürünlerde iade hakkı kalktı

İadede verilen kargo ücretini artık gönderici verecek

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin :

"Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok"

KAYSERİ - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yeni yönetmelik ile bazı ürünlerde iade hakkının kaldırıldığını söyleyerek, "Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok" dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren yönetmelik ile akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkının kaldırıldığını belirtti. Bu yönetmeliğin tüketicilerin aleyhine olduğunu dile getiren Şahin, "Uzaktan satışlarda tüketicilerin uzun zamandır hakları vardı. Bir ürünü 15 gün içerisinde sebep göstermeksizin iade etme hakkı. 1,5 sene önce bize sorulmadan ve kamuoyundaki uygulamaya bakılmadan bir yönetmelik değişikliği yapıldı. Orada "akıllı saatler, cep telefonu, tablet, bilgisayar ve motosiklet gibi ürünlerde vazgeçme hakkı kaldırıldı" denildi. Bu, 'Eğer almışsanız o 15 günlük vazgeçme hakkını kullanamayacaksınız' anlamına geliyor. Geri iade etme durumunda, vatandaşın aldığı ürün istediği çıkmamış veya beğenmemişse geri gönderiyordu ve kargoyu da karşı taraf ödüyordu. Yönetmelik böyleydi. Uzaktan satışın hakkı da budur. Bu konuda batıda daha ileri haklar var. Şimdi yönetmelik değişikliği ile 'Eğer tüketici kendi gönderecekse kargo parasını kendisi ödeyecek' diyorlar. Tüketiciye bir yük bindiriliyor. Bu yürürlüğe 1 Ocak 2025'te girdi. Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakat 2025'e girdik ve halen karar verilmedi. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek. Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var. Öncesinde bu karara bağlanır ve bir zarara sonuç verilmezdi. 1 Ocak'tan itibaren bir sürü curcuna bizi bekliyor ve hakem heyetleri yığılacak" ifadelerini kullandı.

"Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok"

Zor kısmın vatandaşa bırakıldığının altını çizen Şahin, "Bu ürünlerde iade hakkı komple kalkıyor. İade edemeyeceksiniz. Telefon siparişi verdiniz, oyuncak telefon geldi. Bunun iadesi yok. Paranızla rezil olduğunuz gibi bir de dava açıp 3-5 sene bekleyeceksiniz. Buna yol açılmaması için ısrar ettik ama halen karar çıkmadı. Vatandaşa zor kısım bırakılıyor. Burada satıcı ve sahtekarlık düşüncesi olanlar korunuyor. Onlar rahatça tüketiciyi dolandırabilirler. Çünkü vazgeçme hakkın yok. Kim mahkemeye verecek ve senelerce bekleyecek. Bir de üzerine masraf edecek. Karşı taraf bunun kılıfını da hazırlamışsa hem para ödeyecekseniz hem de avukat masrafını karşılayacaksınız. Bu çok yanlış bir yönetmelik değişikliğiydi. Biz buna tepkimizi dile getirdik" diye konuştu.