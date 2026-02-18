Trump, Japonya'nın 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü kapsamındaki ilk projeleri duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile varılan ticaret anlaşmasında yer alan 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü kapsamında Texas, Ohio ve Georgia eyaletlerinde 3 projenin hayata geçirileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Japonya ile varılan ticaret anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında varılan "devasa" ticaret anlaşmasının resmen hayata geçtiğini belirten Trump, "Japonya, ABD'ye 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdünün ilk aşamasını resmen mali olarak hayata geçiriyor. Bu yatırımlar, Amerikan sanayisini canlandırmak, yüz binlerce Amerikalıya istihdam sağlamak ve ulusal ve ekonomik güvenliğimizi daha önce hiç olmadığı kadar güçlendirmek için imzaladığımız tarihi ticaret anlaşmamızın bir parçasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"3 muhteşem projeyi duyurmaktan mutluluk duyuyorum"

Japonya'nın bu kapsamda ABD'nin 3 farklı bölgesine yatırım yapacağı bilgisini paylaşan Trump, "Teksas eyaletinde stratejik petrol ve doğalgaz alanlarında, Ohio eyaletinde enerji üretimi alanında ve Georgia eyaletinde kritik mineraller alanında hayata geçirilecek 3 muhteşem projeyi duyurmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok heyecan verici ve tarihi bir dönem"

Bu büyük ölçekli projeleri uyguladığı gümrük tarifelerinin mümkün kıldığını savunan Trump, "Seçimlerde 3 kez kazandığım bir eyalet olan Ohio'daki gaz santrali tarihin en büyüğü olacak, Amerika Körfezi'ndeki LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tesisi ihracatı artıracak ve ülkemizin enerji hakimiyetini daha da ileriye taşıyacak ve kritik mineraller tesisimiz yabancı kaynaklara olan aptalca bağımlılığımıza son verecek" dedi. ABD'nin yeniden üretim yapmaya ve kazanmaya başlayan bir ülke konumuna geldiğine dikkat çeken Trump, "Bu, ABD ve Japonya için çok heyecan verici ve tarihi bir dönem. Herkese tebrikler" açıklamasında bulundu.

"Projeler 36 milyar dolarlık yatırımı temsil ediyor"

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ise, yaptığı yazılı açıklamada Trump'ın Japonya ile varılan ticaret anlaşmasında yer alan 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü kapsamındaki ilk 3 projeyi onayladığını ifade etti. Bu projelerin enerji üretimi, petrol ve doğalgaz ile ileri imalat alanlarında yapılacak 36 milyar dolarlık bir yatırım taahhüdünü temsil ettiğini aktaran Lutnick, "Stratejik ticaret işte böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Lutnick projelerin detaylarını açıkladı

Ohio'da Japonya ile birlikte tarihin en büyük doğalgaz santralini kurarak 9,2 gigawatt elektrik üreteceklerini belirten Lutnick, "Bu sayede şebeke güvenilirliğini artıracak, baz yük gücünü genişletecek ve uygun fiyatlı enerji ile Amerikan imalatını destekleyeceğiz" dedi. Amerika Körfezi'nde kritik öneme sahip bir derin su ham petrol ihracat tesisi inşa edileceğini ifade eden Lutnick, "Bu projenin ABD'nin ham petrol ihracatında yıllık 20-30 milyar dolarlık bir katkı sağlaması, rafinerilerimizin ihracat kapasitesini güvence altına alması ve Amerika'nın dünyanın önde gelen enerji tedarikçisi konumunu güçlendirmesi beklenmektedir" değerlendirmesinde bulundu. Üçüncü proje kapsamında ise ABD'nin sentetik endüstriyel elmas üretim kapasitesinin oluşturulacağını vurgulayan Lutnick, "Bu sayede, ileri endüstriyel ve teknolojik üretim için kritik öneme sahip sentetik elmas kumuna olan ABD talebinin yüzde 100'ünü yurt içinde karşılayacağız. Artık bu temel malzeme için yabancı tedarikçilere bağımlı olmayacağız" dedi.

"Sermayeyi Japonya sağlayacak"

Bu projeler kapsamında binlerce ABD'liye yüksek kaliteli istihdam olanağı sağlanacağını hatırlatan Lutnick, "Sermayeyi Japonya sağlıyor. Altyapı ise ABD'de inşa ediliyor" hatırlatmasında bulundu. Projelerin hayata geçmesi ile Japonya'nın da kendi karını elde edeceğini ifade eden Lutnick, "Başkan Trump'ın liderliği ve Japonya hükümetinin ortaklığı için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Trump, Japonya ile ticaret anlaşması imzalandığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz Temmuz ayında yaptığı açıklamada,

Japonya ile ticaret anlaşmasına varıldığını duyurarak, "Japonya, ABD'ye yüzde 15 oranında karşılıklı gümrük tarifesi ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı. Varılan anlaşmayı "şimdiye kadarkilerin en büyüğü" olarak niteleyen Trump, "Japonya, benim yönlendirmemle ABD'ye 550 milyar dolar yatırım yapacak ve karların yüzde 90'ı ABD'ye kalacak. Bu anlaşma yüz binlerce iş imkanı sağlayacak. Daha önce böyle bir şey hiç olmadı" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı