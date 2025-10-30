Haberler

Trump, Güney Kore ile 950 Milyar Dolar Yatırım Anlaştı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore hükümetinin ABD'ye toplamda 950 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini açıkladı. Trump, ayrıca Güney Kore'ye nükleer denizaltı inşa etme izni verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore hükümetinin ve özel şirketlerinin ABD'ye toplamda 950 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini açıkladı. Trump, ayrıca Güney Kore'ye talep ettiği nükleer denizaltıyı ABD'de inşa etme izni verdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Truth sosyal medya platformundan, dün Güney Kore'de yürüttüğü diplomatik temasların sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu. Gümrük vergilerinin düşürülmesi karşılığında Güney Kore'nin ABD'ye 350 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul ettiğini belirten Trump, "Ayrıca, bizden büyük miktarda petrol ve doğalgaz satın alma ve zengin Güney Koreli şirketler ile iş insanlarının ABD'ye 600 milyar doları aşkın yatırım yapması konusunda da mutabık kaldılar" ifadelerini kullandı.

"Hantal denizaltılar yerine, nükleer tahrikli denizaltı inşa etme izni verdim"

ABD ile Güney Kore arasındaki askeri ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Trump, Güney Kore'ye talep ettiği nükleer denizaltıyı inşa etme izni verdiğini belirterek, "Kendilerine mevcut eski tip ve çok daha hantal dizel denizaltılar yerine nükleer tahrikli bir denizaltı inşa etme izni verdim. Güney Kore, nükleer tahrikli denizaltısını ABD'nin Philadelphia Tersaneleri'nde, yani güzel eski ABD topraklarında inşa edecek. Ülkemizin gemi inşa sektörü yakında büyük bir geri dönüş yapacak" dedi.

Trump, Lee ile görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, dün Asya turunun 3'üncü ayağı olan Güney Kore'ye gelmişti. Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Lee görüşme sırasında Trump'tan nükleer denizaltı inşası konusunda destek isteyerek, "Nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar konusunda, bize bu denizaltılar için nükleer yakıt temin edilmesi hususunda desteğinizi umuyorum. Nükleer silahlı denizaltılar değil, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel denizaltılar istiyoruz" açıklamasında bulunmuştu. Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Trump ise, "Ticaret anlaşmasını büyük ölçüde tamamladık ve ulusal güvenlik gibi başka konuları da görüştük. Birçok önemli konuda sonuca ulaştığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
