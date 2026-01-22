Haberler

Trump, Grönland anlaşmasının çerçevesi hakkında konuştu: "Nihai, kapsamlı, uzun vadeli bir anlaşma"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta yaptığı açıklamalarda Grönland anlaşmasının süresiz olduğunu ve Gazze Barış Kurulu'nun uluslararası barış için önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, çerçevesi oluşturulan Grönland anlaşmasında süre limitinin olmadığını belirterek, "Nihai, kapsamlı, uzun vadeli bir anlaşma ve özellikle güvenlik, madenler ve diğer tüm başlıklar açısından herkesi oldukça iyi ve avantajlı bir konuma getireceğini düşünüyorum" dedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edilmesi hakkında, "Bazı tartışmalı isimler var ancak söz konusu kişiler iş bitirici ve yüksek etki gücüne sahip kişiler" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Grönland konusundaki potansiyel anlaşmanın çerçevesinin detaylarına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Bu, insanların hemen kabul ettiği, ABD için gerçekten harika bir anlaşma. Özellikle ulusal güvenlik ve uluslararası güvenlik de dahil olmak üzere istediğimiz her şeyi sağlıyor" değerlendirmesini yaptı. Çerçevesi oluşturulan anlaşmanın herkesi mutlu edecek nitelikte olduğunu belirten Trump, "Nihai, kapsamlı, uzun vadeli bir anlaşma ve özellikle güvenlik, madenler ve diğer tüm başlıklar açısından herkesi oldukça iyi ve avantajlı bir konuma getireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Trump, anlaşmanın süresi hakkında ise, "Süresiz. Süre limiti yok. Sonsuza kadar" açıklamasında bulundu.

"Herkes Gazze Barış Kurulu'nda yer almak istiyor"

Rusya'nın Grönland'ı ele geçirmesinden endişe duyduğu hatırlatılan Trump, "O zaman Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Gazze Barış Kurulu'na neden davet ettiniz" sorusu üzerine, "Çünkü herkesin, tüm ülkelerin katılmasını istiyoruz. Bu şekilde hiçbir zaman sorun yaşamayız. Bu, şimdiye kadar kurulmuş en güçlü ve en kapsamlı kurul; herkes bu yapının içinde yer almak istiyor. Evet, bazı tartışmalı isimler var ancak söz konusu kişiler iş bitirici ve yüksek etki gücüne sahip kişiler" ifadelerini kullandı.

"Barış Kurulu BM'nin yapamadıklarını yapacak"

Gazze Barış Kurulu'nu etkisiz kişilerden oluşturması halinde kayda değer bir fayda elde edilemeyeceğini belirten Trump, "Davet edilenler oldu, kabul ettiler. Pek çok kişi kabul etti; bildiğim kadarıyla reddeden yok. Bu yapı çok başarılı olacak. Barış Kurulu'nun, tarihteki en prestijli kurul olacağını düşünüyorum. Birleşmiş Milletler'in yapması gereken ama yapamadığı pek çok işi hayata geçirecek. Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışacağız ama Barış Kurulu ayrı ve özel bir konumda olacak" dedi.

"Barış İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün oldu"

Gazze Barış Kurulu'nun başarılı olacağına inandığını belirten Trump, "Süreç Gazze ve Orta Doğu ile başladı. Orta Doğu'da barış var; hem de kimsenin mümkün görmediği ölçüde güçlü bir barış. Bu, İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılmasıyla mümkün oldu; aksi halde gerçekleşemezdi. Bu kurul gerçekten çok etkileyici olacak ve dünya tarihindeki en prestijli kurul olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Trump, Grönland anlaşmasının çerçevesinin oluşturulduğunu açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Trump, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" ifadelerini kullanmıştı. - DAVOS

