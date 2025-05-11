Trump, Çin ile Ticaret Müzakerelerinde Anlaşma Sağlandığını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret müzakerelerinde "pek çok konuda anlaşmaya varıldığını" belirterek, "Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in liderliğinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan karşılıklı ticaret müzakereleri ile ilgili açıklamada bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajda "Bugün İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı" diyen Trump, "Dostane ancak yapıcı bir şekilde tam bir yeni başlangıç müzakere edildi" ifadelerini kullandı. Çin ile ticaret işbirliğini geliştirmek istediklerinin sinyalini veren Trump, "Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" dedi.

Ticaret müzakereleri başlamıştı

2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük tarifelerini tepkiler üzerine 90 gün süreyle askıya almıştı. Trump, buna rağmen ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 145'e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise, ABD'nin hamlesine yüzde 125'lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret gerginliği, küresel piyasalarda da endişeye neden olmuştu. Dün İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan ABD-Çin ticaret müzakereleri, ticaret gerginliğinin sona erebileceğine dair umutları artırmıştı. - WASHINGTON