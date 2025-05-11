Putin'den gece yarısı ateşkes kararı: Ukrayna ile görüşmeler İstanbul'da yapılsın

Putin ateşkes ilan etti: Ukrayna ile İstanbul'da masaya oturalım
Hindistan'dan, 'Pakistan ateşkesi ihlal etti' suçlaması

Asya'da komşular yeniden savaşa başlayabilir: Ateşkesi ihlal ettiler
Kulisleri sallayacak iddia: PKK fesih kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

Trump, Çin ile Ticaret Müzakerelerinde Anlaşma Sağlandığını Açıkladı

Trump, Çin ile Ticaret Müzakerelerinde Anlaşma Sağlandığını Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile Cenevre'de yapılan ticaret müzakerelerinde pek çok konuda anlaşmaya varıldığını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti. Ticaret gerginliğinin sona erebileceğine dair umutlar artırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret müzakerelerinde "pek çok konuda anlaşmaya varıldığını" belirterek, "Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in liderliğinde İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan karşılıklı ticaret müzakereleri ile ilgili açıklamada bulundu. Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı mesajda "Bugün İsviçre'de Çin ile çok iyi bir toplantı gerçekleştirdik. Pek çok şey konuşuldu, pek çok konuda anlaşmaya varıldı" diyen Trump, "Dostane ancak yapıcı bir şekilde tam bir yeni başlangıç müzakere edildi" ifadelerini kullandı. Çin ile ticaret işbirliğini geliştirmek istediklerinin sinyalini veren Trump, "Hem Çin'in hem de ABD'nin iyiliği için Çin'in Amerikan iş dünyasına açıldığını görmek istiyoruz. Büyük ilerleme kaydedildi" dedi.

Ticaret müzakereleri başlamıştı

2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump, ülkelere özel olarak belirlenen karşılıklı gümrük tarifelerini tepkiler üzerine 90 gün süreyle askıya almıştı. Trump, buna rağmen ABD'nin gümrük vergilerine misilleme yapan Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 145'e çıkarmıştı. Çin yönetimi ise, ABD'nin hamlesine yüzde 125'lik gümrük vergisi uygulaması ile yanıt vermişti. Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında yaşanan ticaret gerginliği, küresel piyasalarda da endişeye neden olmuştu. Dün İsviçre'nin Cenevre şehrinde başlayan ABD-Çin ticaret müzakereleri, ticaret gerginliğinin sona erebileceğine dair umutları artırmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.