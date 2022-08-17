Trabzon haberi... CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya: "Fındığa İyi Fiyat Verdik Diye Bu Milleti Aldatmaya Çalıştılar"

Trabzon haberi: CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Mataracı mahallesinde fındık üreticileriyle bir araya geldi. Kaya “. Sayın cumhurbaşkanı çıktı alan bazlı gelir desteğiyle fındık fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Piyasada 44 liraya satılan fındık 54 lira alan bazlı gelir desteğini çıkardığınızda ne kalıyor geri 50 lira 51 lira, yani 44 liralık fındığı 50 lira açıkladılar buna da fındığa iyi fiyat verdik diye bu milleti aldatmaya çalıştılar” dedi.

ESRA NUR PERVAN

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Mataracı mahallesinde fındık üreticileriyle bir araya geldi. Kaya "Sayın Cumhurbaşkanı çıktı alan bazlı gelir desteğiyle fındık fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Piyasada 44 liraya satılan fındık 54 lira alan bazlı gelir desteğini çıkardığınızda ne kalıyor geri 50 lira 51 lira, yani 44 liralık fındığı 50 lira açıkladılar buna da fındığa iyi fiyat verdik diye bu milleti aldatmaya çalıştılar" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Maçka İlçe Başkanı Nihan Göktürk ve parti yöneticileriyle birlikte Maçka'nın Mataracı Mahallesi'nde fındık üreticileriyle bir araya geldi. Açıklanan rakamdan memnun olmadığını belirten üretici Tuğrul Öztürk "Açıklanan fiyattan memnun değiliz en az bir 70 lira olması gerekiyordu bu şartlarda bu koşullarda bir de üstelik devletin açıkladığı fiyatla tüccarın almış olduğu fiyat aynı değil. Ben bugün sordum 42 lira dediler Moloz'da kuru fındığı 42 lira dediler Moloz'da. Dün de Ayvasıl'da sordum 39 lira dediler" dedi.

"FINDIĞA İYİ FİYAT VERDİK DİYE BU MİLLETİ ALDATMAYA ÇALIŞTILAR"

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin haziran ayında yayınladığı ilanda 18 bin ton fındığı 44 liradan satışa çıkardığını ifade eden Kaya şöyle konuştu:

"Bundan yaklaşık 2-3 kadar önce mecliste görüşmeler vardı, Toprak Mahsulleri Ofisi meselesini görüşüyorduk orada, toprak mahsulleri ofisi internet sitesine girdim orda bir ilan dikkatimi çekti. İlanda altıncı ayın altısı 2022 itibariyle 18 bin ton fındığı Toprak Mahsulleri Ofisi satışa çıkardığı yazıyordu ve toprak mahsulleri ofisi bu fındığı 44 liradan toptan olarak satışa çıkardı. 44'ten çıkardı ama altıncı ayın altısı 2022'den bahsediyorum şimdi toptan 44 liraya Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındığı sattığı o tarihten yaklaşık 50 gün sonra sayın Cumhurbaşkanı çıktı 54 alan bazlı gelir desteği dahil fındık fiyatı açıkladı. Şimdi bazıları fındık fiyatını değerlendirirken bunu gözden kaçırıyor. Fındık zaten piyasada 44 liraydı toprak mahsulleri ofisi 44 liradan fındık satıyor toptan kendi ilanlarında var. O 44 liranın üstüne bizde dedik ki işte hesabını yaptık üretim maliyeti üstüne makul bir kar koyarak sayın genel başkanımız en az 70-72 lira olmasını gerektiğini ifade etti.

"FINDIĞA İYİ FİYAT VERDİK DİYE BU MİLLETİ ALDATMAYA ÇALIŞTILAR"

Sayın Cumhurbaşkanı çıktı alan bazlı gelir desteğiyle fındık fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Piyasada 44 liraya satılan fındık 54 lira alan bazlı gelir desteğini çıkardığınızda ne kalıyor geri 50 lira 51 lira, yani 44 liralık fındığı 50 lira açıkladılar buna da fındığa iyi fiyat verdik diye bu milleti aldatmaya çalıştılar. Şimdi yevmiye fiyatları artan maliyetler yani zamlar hayatın her alanında inanılmaz pahalılıklar geldi. Yevmiyecisinden patosçusuna kadar tutun şu brandaya kadar her şeyin maliyeti 2-3 kat arttı ama bizim 44 lira olan fındığımız 6 altında 44 lira olan fındığımız 8.ayda sayın cumhurbaşkanı 54 lira alan bazlı gelir desteğiyle açıkladı buna da iyi fiyat verdik dediler, üreticimiz olanın bitenin farkında fındığa maalesef verilen fiyat hayal kırıklığıdır, verilen fiyat üreticiyi mağdur edecek bir fiyattır."

"FINDIK PAZARA İNDİKÇE FİYAT DAHA DA DÜŞECEK"

Fındığa verilen rakam artan maliyetlerden dolayı üreticiyi mağdur edeceğini söyleyen Kaya şöyle devam etti:

"Fındık şu an 54 lira değil 39 lira diyen var 42 lira diyen var. Utanmadan bu millete yalan söylüyorlar. Daha da mağdur olacak insanlar. Fındık pazara indikçe fiyat daha da düşecek görünen bu. Bizim bu bölge için hesaplanan rakamlar dönüm başına 80'le 140 kilogram fındık alındığı yönünde yapılan hesaplar bu yönde ama gidiyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofis'ine diyor ki 50 kilosunu alırım kota koymuşlar 50 kilogram. 50 kilogramını alırım gerisini ne yapacağım ben mecburen tüccara getireceğim. Tüccarda ticaret yapıyor tabii o da kendince bir piyasa belirliyor. 42 liradan fındık alıyorlar yani enteresan bir sistem oluşturulmuş bunun yanında Toprak Mahsulleri Ofislerine giden üretici şimdi yaşayacağız bunu geçen yıl çok yaşadık, orada fındığı tanımayan birçok insan fındık alım işlerinde çalışıyor. Fındığı bilmeyen fındık üreticisi olmayan o kültürden gelmeyen insanlar orada maalesef fındık alım işi yapıyor randıman testlerinde hata yapıyorlar artı nem konusunda sıkıntı çıkarıyor üreticinin fındığını alırken birçok üreticiye getir bir daha kurut nemini azalt, nakliye maliyetleri 1/3 artmış durumda zaten yani bu tür mağduriyetlerin olduğu bir ortamda fındığın en az 70 lira olması gerekiyordu 72 lira olması gerekiyordu verilen fiyat bir aldatmacadan ibarettir, zaten piyasada fındık az önce ifade ettim Toprak Mahsullerinin kendi ifadesiyle fındık 44 liraydı, 44 liranın üstüne verilecek zam en bir 70-80 lira olmalıydı en az ama açıklanan rakam 54 lira o da alan bazlı gelir desteğiyle bu fiyatlar hayal kırıklığıdır ve üreticiyi büyük oranda mağdur edecek fiyatlardır matematik yalan söylemez gerçekler ortada."

"BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"

CHP İlçe Başkanı Nihan Göktürk ise üreticinin bugüne kadar alacakları paranın 3 katı masrafta bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Daha önceden de açıklandığı gibi 50 lira fındık fiyatı buradaki maliyetleri zaten karşılamıyor kaldı ki buradaki randıman 50 randımana göre olmaz bu bölgenin fındığı 47 randıman en fazla gelir randıman rakamı. 47 randımanda gelen para işte söylendiği gibi 43 lira 44 lira civarında değişir. Yani insanlar mağdurlar gerek yevmiyesiyle gerek patosuyla, gübrelemesi bakımı bu zamana kadar zaten alacakları paranın 3 katı masrafı yapmışlar bağlarına bahçelerine insanlar mağdur tabi. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor."