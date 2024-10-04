Trabzon'da Enflasyon Rakamlarına Protesto

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - KESK Trabzon Şubeler Platformu ve Tüm Emeklilerin Sendikası Trabzon Şubesi, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde protesto etti.

KESK Trabzon Şubeler Platformu ve Tüm Emeklilerin Sendikası Trabzon Şubesi üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. KESK Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, "Çalışan biz, üreten biz, vergisini ödeyen biz. Yokluğa, yoksulluğa mahküm edilmek istenen de biz. Bu bizim kaderimiz olamaz" ifadelerini kullandı. İkinci, şöyle konuştu:

"Emeği ile geçinen geniş halk kesimleri yaşamlarıyla sınanmaktadır"

"Siyasi iktidar kendisini iktidara getiren ve bugüne kadar iktidarda kalmasını sağlayan uluslararası sermaye ve onun gölgesinde büyüyen yerli sermayenin varlık sebebi olan neo-liberal politikaları uygulamaya devam ediyor. Bundan sonraki süreçlerde de bu politikaları uygulamaya devam edeceğini Orta Vadeli Program'da ilan etmiş bulunmaktadır. Uluslararası ve yerli sermayenin talepleri doğrultusunda, toplumun ortak kazanımı olan, ortak değerleri olan yüz yılda biriktirilmiş ve kalkınmamız da mihenk taşı görevi gören bütün kuruluşlar çerez fiyatına elden çıkarılarak, sermayenin gruplarına servetine aktarılıyor. İktidarın sermaye yanlısı ve emekçi düşmanı bu politikaları, toplumun çoğunluğunu oluşturan biz emeğiyle geçinen kamu çalışanları, emekliler, küçük esnaf, işsizler ve köylüler açısından bir kabus olmaya devam etmektedir. Toplumun emeği ile geçinen geniş halk kesimleri adeta yaşamlarıyla sınanmaktadır. Siyasi iktidar uyguladığı politikalar ile halk ile bağını koparmış, sermaye yanlısı kimliği artık gizlenemez hale gelmiştir. Bütçe kanunu gereği 2025 yılının bütçe görüşmeleri 15 Ekim itibarıyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlayacaktır. Ancak iktidar tarafından 5 Eylül 2024 tarihinde açıklanan Orta Vadeli Program ile bu bütçenin nasıl hazırlanacağı dolayısıyla emek düşmanı yoksul düşmanı, sermaye yanlısı politikalara sadık kalınacağı bir kez daha ilan edilmiş bulunuyor. Biz de TÜİK önünden Trabzon'dan ilan ediyoruz; sabır taşı değiliz. Bizim aklımız ile alay etmeyin. Çalışan biz, üreten biz, vergisini ödeyen biz! Yokluğa, yoksulluğa mahküm edilmek istenen de biz. Bu bizim kaderimiz olamaz. Biz emekçiler, yoksulluk halk kesimleri itiraz etmedikçe, hakkımız olanı istemedikçe daha fazla yoksullaşmaya devam edeceğiz."

"İktidar yoksullara da sınırsız açlık ve sabır aktarmıştır"

Tüm Emeklilerin Sendikası Trabzon Temsilcisi Sinan Hacıömeroğlu ise şöyle konuştu:

"Değişik zorluklarla mücadele ettiğimiz bir ayı daha geride bıraktık. Siyasi iktidar, yalan ve talan üzerine kurguladığı ekonomi politikalarının yarattığı derin yoksulluğu gizlemek için kendisine noter olarak TÜİK'i görevlendirmiştir. Yarın kapı önüne konma korkusu yaşayan TÜİK yöneticileri onurlu davranmayı hiçe sayarak, yasaların kendisine vermiş olduğu görev gereği enflasyon belirlemede esas alınan sepetteki ürünler ve fiyatlandırmayı halktan gizleyerek siyasi iktidarın baskılarına boyun eğmeye devam etmektedir. Mehmet Şimşek'in açıklamalarını emir olarak gören TÜİK artık bu suçu işlemekten vazgeçmelidir. TÜİK yöneticilerine sesleniyoruz; sizin düşük gösterdiğiniz enflasyon, 16 milyonu aşkın emeklinin, 30 milyonu geçen kayıtlı ve kayıt dışı çalışanların daha az maaş almasının nedenidir. Enflasyon hilesiyle halk kandırılıyor. Sermayeye sınırsız kaynak aktaran iktidar yoksullara da sınırsız açlık ve sabır aktarmıştır. Emek hırsızı iktidar ve TÜİK yöneticileri bilmelisiniz ki, Tüm çalışanların, BAĞ-KUR'luların, Küçük esnafın cebinden çalınan alın terinin Ahı ve hakkı sizin boynunuzdadır. Gün gelir bunun hesabının hukuk önünde sorulacağı kesindir."