Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşayan Ömer Faruk Özgelen, dünyanın en büyük şelalelerinden olan Tortum Şelalesi'nin manzarası eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor.

Uzundere ilçesinde ikamet eden Ömer Faruk Özgelen, her gün Tortum Şelalesi'ne giderek manzara ve şelale sesi eşliğinde Karacoğlan şiirleri okuyor. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Özgelen, "Doğa beni büyülüyor. Coğrafyamız ölmeden önce görülebilecek yerler arasında yer alıyor. UNESCO Dünya mirası'na aday bir şelalemiz var. Ben de doğanın tadını doyasıya çıkartırken bu güzel manzarayı şiirler ile süslüyor, sosyal medyada paylaşıp gurbetçi vatandaşlarımızın memleket ve doğa hasretini bir nebze dindirmiş oluyorum" dedi. - ERZURUM