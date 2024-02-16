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Tokat'ta Aile İçi Şiddetle Mücadele Faaliyetleri

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Tokat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde çeşitli eğitimler verilirken, kadınlar da şiddetle mücadelede KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik faaliyetler çerçevesinde çeşitli eğitimler verilirken, kadınlar da şiddetle mücadelede KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından 5-15 Şubat tarihleri arasında merkez, Almus, Erbaa ve Zile ilçelerindeki 6 okul ziyaret edilerek, 326 öğrenciye ulaşıldı. Bu ziyaretlerde 5 ilkokul ve bir lisede öğrencilere "Sosyal Medya Kullanımı, Teknoloji Bağımlılığı, Güvenli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık" konularında eğitimler verilerek, öğrencilerin sosyal ve sanal ortamlarda güvende olmaları için gerekli önlemler aktarıldı.

Ayrıca Niksar, Turhal ve Zile ilçelerinde faaliyet gösteren çeşitli işletmelerde çalışan 526 kadına KADES uygulaması anlatıldı. 176 erkeğe de kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin farkındalık eğitimi verilerek, toplumsal bilinç ve duyarlılık arttırıldı. Bu faaliyetlerle toplumun her kesimine ulaşarak, aile içi şiddetle mücadelede önemli bir adım atıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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