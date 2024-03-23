Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta 42 Yıllık Öğretmenlik Kariyerine Duygusal Veda

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta eğitime adanmışlığı ve öğrencilerine olan sevgisiyle tanınan Sami Şimşek, 42 yıllık öğretmenlik kariyerine duygusal bir veda ile nokta koydu.

Tokat'ta dünyaya gelen Sami Şimşek, hayatının büyük bir bölümünü eğitime adadı. Yıllar boyunca binlerce öğrenciyi mezun ederek onlara ışık olan Şimşek, ailesinin içinde bulunduğu zor şartlar nedeniyle ilkokula 9 yaşında başladı. Orta ve lise öğrenimini yatılı tamamlayarak 23 yaşında öğretmen olan Şimşek, hayatı boyunca devletin desteğiyle bu kutsal mesleği icra etti. Ayağı çatladığı zaman bile okulunu ve öğrencilerini bırakmayan Şimşek, son olarak Reşadiye Gazipaşa Burhan Aras İlkokulunda çalıştı. Şimşek, meslek hayatının sonuna gelindiğinde duygu dolu anlar yaşadı. Son mesai gününde öğrencilerine seslenen Sami Şimşek, hayatının eğitime adanmışlığını ve öğrencilere duyduğu sevgiyi dile getirdi. "Merhabayla geldik biz elvedayla gideriz" şarkısı eşliğinde veda eden Şimşek, öğrencilerine yaptığı konuşmada, yaşadığı zorlukları ve başarıyla aştığı süreci anlatarak, devletine olan vefa borcunu ödemek için 42 yıl boyunca gururla çalıştığını ifade etti.

"Çok heyecanlı ve duyguluyum"

Son mesai gününde öğrencilerine seslenen Sami Şimşek, "Çok heyecanlı ve duyguluyum. Bu kutsal ve onurlu mesleğe başlayalı 42 yıl oldu. Ben ilkokula 9 yaşımda başladım. İlkokul sürecinde oturduğum yerde okul yoktu. Yoksulluk vardı. İlkokulu çok zor şartlarda okudum. Bu okulda öğretmen lisesi sınavına girdim ve kazandım. Devletim de 6 yıl boyunca yemeğimi ve suyumu vererek bütün masraflarımı karşıladı. İşte bu yüzden devletime vefa borcum vardı. Borcumu da ödemek için 42 yıl boyunca çalıştım. Bu mesleğin hakkını fazlasıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Sadece bu yıl üniversiteye 5 tane mühendis ve hukuk okuyan öğrencim var. Onları tebrik ediyorum ve hakkımı onlara helal ediyorum" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tokat Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrılıyor mu? Yalı Çapkını Nükhet diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı? Süper Kupa ne zaman oynanacak? Süper Kupa maçı ertelendi mi, ertelenecek mi? TFF'den Süper Kupa kararı! Kadir gecesi hangi gün 2024? Bu yıl Kadir gecesi ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2024 dini günler takvimi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 23 Mart listesi! Muğla deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 23 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Mart Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 23 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 23 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Macaristan Türkiye maçı CANLI izle! 22 Mart Macaristan Türkiye maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 22-23 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 22-23 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title