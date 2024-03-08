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THK Hataylı depremzede ailelere destek oldu

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Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi, Ramazan Ayı faaliyetleri çerçevesinde Hataylı ailelere erzak kolisi desteği sağladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şubesi, Ramazan Ayı faaliyetleri çerçevesinde Hataylı ailelere destek oldu.

Yaklaşan Ramazan Ayı sebebiyle THK tarafından Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede ailelere erzak kolisi desteğinde bulunuldu. THK Başkanı Gökhan Çalışkan yaptığı açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana feci depremde kendi şehirlerinden göç etmek zorunda kalan aileler şehrimize gelerek burada ikamet etmeye başlamışlardır. Büyük depremin ilk anından bugüne kadar ailelerimizin yanında olmaya, her türlü konuda destek vermeye çalıştık. Bugünde Hatay'da depremden etkilenen ve şehrimize gelen 50 ailemize yaklaşan Ramazan Ayı sebebiyle erzak kolisi teslim ettik. Faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecek olup ulaşabildiğimiz her yere, çalabildiğimiz her kapıyı ziyaret edip desteklerimizi sonuna kadar sunacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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