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Terme'de şehitlere vefa

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Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 19 Eylül'de açılışını yaptıkları Şehitler Anıtı'nın ardından ilçelerine şehitlere yakışır bir şehitlik kazandırmak için harekete geçtiklerini ve yeni bir proje hazırladıklarını söyledi.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 19 Eylül'de açılışını yaptıkları Şehitler Anıtı'nın ardından ilçelerine şehitlere yakışır bir şehitlik kazandırmak için harekete geçtiklerini ve yeni bir proje hazırladıklarını söyledi.

Terme Belediyesi, vatan için canlarını feda edip, kanlarını akıtan şehitlere vefasını göstermek için harekete geçti. Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçelerinde Kore'den, Kıbrıs'a kadar olduğu gibi, teröre karşı vatanını korumak için şehadet şerbetini içmiş 36 şehit bulunduğunu ancak ilçe merkezinde şehit mezarlığı ve şehit anıtı olmamasının üzüntüsünü yaşadıklarını ve buna son vermek için harekete geçtiklerini ifade etti.

"Görev değil onur"

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, şehitlerin Türk vatanını ve milletini koruma uğruna büyük fedakarlık yaptığını, onların anısını yaşatmak ve hürmet göstermenin kendileri için sadece bir görev değil, aynı zamanda bir onur olduğunu belirterek, "Ancak, şunu da üzülerek belirtmeliyim ki, ilçemizde şu an için şehitlerimize layık bir şehit mezarlığımız bulunmamaktadır. Bu eksikliği gidermek için çalışmalarımızı başlattık ve inşallah, yakın zamanda Termemize yakışır, huzurlu ve saygın bir şehit mezarlığı inşa edeceğiz. Bu mezarlık, şehitlerimizin bir arada anıldığı, özel günlerde, bayramlarda ve seyranda ilçemizin çocukları, yani geleceğimiz olan neslimizin ziyaret edebileceği bir mekan olacak. Çocuklarımız orada, bu vatanı bize hangi şartlar altında ve kimlerin teslim ettiğini görecek, bu bilinci taşıyacaklar" diye konuştu.

"Minnettarlığın sembolü"

Vatan ve millet bilincini oluşturmak için Termeli çocukların dönem dönem Çanakkale'ye gittiklerini belirten Başkan Kılıç, "Biz de, bu ruhu Terme'de yaşatmak ve şehitlerimizi anmak için, meydanımızda güzel bir noktaya şehitler anıtı inşa ettik. Bu anıt, Terme'den çıkmış şehit kardeşlerimizin hatırasını onurlandıran bir simge olarak duruyor. Şehit yakınlarımızı da bu anlamlı yere davet ettik ve onların da memnuniyetini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Abidemizde şehitlerimizin adlarını anıta kazıyarak, onların fedakarlıklarını kalıcı bir şekilde hatırlıyor ve minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Onlar sayesinde bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, onlara ve ailelerine minnettarlığımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Kılıç Eylül Terme Yerel Haberler

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