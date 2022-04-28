Tepebaşı Zabıtası, Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor - Haberler

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Tepebaşı Zabıtası, Ramazan Bayramı Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmeler kontrol ediliyor.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında tatlı ve şekerleme satışı yapan işletmeler kontrol ediliyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı dolayısıyla gıda denetimlerine hız kattı.

Bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme imalatı ve satışı yapan iş yerlerinde denetimlerini artıran ekipler, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıklarını inceliyor; ürünlerin, hijyen, gramaj ve etiket kontrollerini yapıyor.

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ruhsatlı, kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak, karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda  444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattından yetkililere ulaşılabileceği belirtildi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Tepebaşı, Yerel, Haberler

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