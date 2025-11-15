Tekvandocu babanın vakit geçirsinler diye salona götürdüğü 3 kızı milli tekvandocu oldu

Gaziantep'te, 44 yıl önce tekvandoya başlayan, aralarında Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarının bulunduğu dereceler elde eden Veysel Döşüçukur'un, "spor yapsınlar ve eğlensinler" diyerek spor salonuna götürdüğü 3 kızı babaları gibi tekvandocu ve milli sporcu oldu.

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Veysel Döşüçukur, 44 yıllık aktif spor yaşantısında Türkiye'nin yanı sıra Avrupa şampiyonlukları elde ederek onlarca madalya kazandı. 11 yaşında iken tekvando sporuyla tanışan Döşüçukur, birçok başarıya imza attı. Sporculuktan antrenörlüğe kadar yükselen ve kendisi gibi birçok sporcu yetiştiren Döşüçukur, sporcu olduğu dönemde antrenmanlara giderken kızları Zehra Göçer, Elif ve Tülay Döşüçukur'u da kendisiyle birlikte sürekli spor salonuna götürdü.

Babalarının izinden giden kız kardeşler, önemli başarılara imza atıp milli sporcu oldu

Babaları gibi tekvando sporuna ilgi duymaya başlayan 3 kız kardeş, babalarıyla birlikte antrenmanlara katılmaya başladılar. Babalarının izinden giden kız kardeşler, babaları gibi önemli başarılara imza atıp milli sporcu oldu. Kendisi gibi tekvandocu olan milli sporcu 3 kızına spor hayatlarında her zaman büyük destekler veren Döşüçukur, kızlarına evde baba, salonda ise hoca olarak başarılı olmalarına katkı sağladı. Milli sporcu kız kardeşler, müsabakalarda da babalarının izinden giderek Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları elde ederek babalarını gururlandırdı. Küçük yaşlardan itibaren kızlarına rol model olan ve kızlarının yeni başarıları için ter dökmeye devam eden Döşüçukur, kızlarının gelecekteki müsabakalarda derece elde etmeleri için de desteğini sürdürüyor.

" Gaziantep'imizin tekvandosuna antrenör olarak katkı sunmaya çalışıyorum"

1980 yılında tekvandoyla tanıştığını ve o günden bu yana spor hayatını sürdürmeye çalıştığını belirten Veysel Döşüçukur, "1980'li yıllardan bu yana tekvando sporuyla uğraşmaktayım. Geçmişimde Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa derecelerim oldu. 1990'lı yıllardan bu yana Türk tekvandosuna, Gaziantep'imizin tekvandosuna antrenör olarak katkı sunmaya çalışıyorum. Bu çalışmalar esnasında çeşitli zamanlarda güzel bir konjonktür yakaladık. Bu konjonktürde sporcular yetiştirdik. Nihayetinde çocuklarımızla, ülkemizi temsil etme noktasında çalışmalar yaptık. Bunu da başardığımıza inanıyorum" dedi.

"Salonda antrenör, evde baba oldum, kızlarımı tekvandoya teşvik ettim"

Kızlarına da tekvando sporunu öğrettiğini ve mili sporcu olduklarını söyleyen Döşüçukur, "Kızlarım küçükken bu spora fazla duyarlı değillerdi. Beraber çalıştık. Onları salona teşvik ettim. Çeşitli illere yanımda gezmelere götürdüm. Yarışmaları izlettim. Orada ablalarını, abilerini izlediler. Onlardan feyiz alarak Türkiye şampiyonluklarına hazırlık yapmak için tekvando sporuna başladılar. Baba-evlat olma hesabıyla bazı zorluklar olabiliyor. Salonda antrenörsünüz, evde babasınız. İlimiz ve ülkemiz sporuna katkı sağlayıp, uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil ettiler. Türkiye şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları yaşadık, gençlik olimpiyatlarında da ülkemizi temsil edip bayrağımızı göndere çektirdiler. Kızlarıma teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. İnşallah kendileri gibi sporcular yetiştirip ülkemizin bayrağını uluslararası platformlarda dalgalandıracaklarına ve İstiklal Marşı'mızı okutacaklarına inanıyorum" dedi.

"Babamın önderliğinde üç kız kardeş tekvando yaptık"

Kız kardeşleriyle birlikte bugüne kadar Türkiye ve Avrupa dereceleri elde ettiklerini ve babasının izini sürdürdüklerini ifade eden 28 yaşındaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Zehra Göçer, "Yaklaşık 15 yıl profesyonel olarak tekvando sporuyla uğraştım. Bu süreçte birçok başarılar elde ettik. 10 Türkiye şampiyonluğum, uluslararası yarışmalarda birincilik, ikincilik ve üçüncülüklerim, ümitler Avrupa üçüncülüğüm, kulüpler Avrupa şampiyonluğum var. Başarı tek başına gelmiyor. Babam tekvando antrenörü ve babamın önderliğinde üç kız kardeş tekvando yaptık. Hepimiz birbirimize destek sağladık. Bu nedenle de güzel başarılar elde ettik. Üstelik böyle bir babaya sahip olmak gurur verici. Çünkü bu bizim için büyük bir şans. Ülkemizde birçok kız çocuğu bu şansa sahip olamıyor. Ama bizim önümüzde büyük bir örnek vardı. Babam her zaman bizi destekleyen bir örnekti. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu serüven babamın bizi maçlara götürmesiyle başladı"

Babasıyla her zaman gurur duyduğunu belirten 26 yaşındaki Elif Döşüçukur, "8 yaşında başladığım bu serüven babamın bizi maçlara götürmesiyle başladı. Rize'ye ilk maça gittiğimizde arkadaşlarımın, abilerimin, ablalarımın maça girip orada derece almaları beni açıkçası bu spora daha çok yönlendirdi. Bu süreçte babamın desteğini çok gördük. Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları derecelerimizle beraber babamızı gururlandırdığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ablamın ve babamın öncülüğü sayesinde tekvandoya başladım"

Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra çok sayıda derecesinin olduğunu ve Avrupa şampiyonluğunun da bulunduğunu anlatan 23 yaşındaki Tülay Döşüçukur, "10 yaşında iken tekvandoya başladım. Ailemin, ablamın ve babamın öncülüğü sayesinde tekvandoya başladım. Onların azmiyle çalışarak çok güçlü bir şekilde müsabakalara hazırlandık. Güzel başarılar elde ettik. Bu şekilde yolumuza devam etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP