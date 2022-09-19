Tekirdağ yerel haberi... Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Eğitim Desteği Projesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'daki öğrencilere yönelik Eğitim Desteği projesini hayata geçirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Eğitim Desteği projesini başlattı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre; projeden, ilköğretim ve lise çağında olan şehit çocukları, ebeveynlerinden birini kaybeden çocuklar ve engelli çocuklar destekten yararlanabilecek. Projeye başvuracak öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, öğrencinin kendisinin Tekirdağ'da ikamet etmesi, şehit çocukları ile yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması, engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması, öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi ve devlet okulu veya vakıf/özel okullarda sıfır burslu okuyor olması gerekiyor.

Eğitim Desteği projesinden yararlanmak isteyen öğrenciler, 10 Ekim 2022 tarihine kadar kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, anne ve babası olmayan çocuklar için vasi belgesi, engelli öğrenciler için engel durumunu gösterir belge (geçerlilik süresi halen devam eden sağlık kurulu raporu veya rehberlik araştırma merkezlerinden alınan RAM raporu), 18 yaş altı engelli öğrenciler için ÇÖZGER (Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu) ve İBAN bilgisini gösterir belge ile ALO 153 çağrı merkezi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına başvurabilir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimde toplumun tüm kesimlerini kapsayan fırsat eşitliğinin çok önemli olduğunu biliyor ve bu alanda tüm çabamızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğitim Desteği projesi ile de çocuklarımızın eğitim hayatlarında yanlarında olacağız. Tekirdağ için, vatandaşlarımız için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz" dedi.