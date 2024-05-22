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Tekerlekli Sandalyeli Adama Yardım Eden Genç

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Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli adamın güçlükle ilerlediğini gören genç yardıma koştu. Genç, engelli adamı yolun karşısına geçirirken, insanlık ölmemiş dedirten o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Sarıyer'de yolun karşısına geçmeye çalışan tekerlekli sandalyeli adamın güçlükle ilerlediğini gören genç yardıma koştu. Genç, engelli adamı yolun karşısına geçirirken, insanlık ölmemiş dedirten o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Olay, İstinye Marina'da saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekerlekli sandalyeli adam yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çift yönlü akan trafiğin ortasında kalan engelli adam zor anlar yaşadı. Bunu gören bir genç, araçların ve diğer kişilerin aldırış etmediği engelli adamın yardımına koştu. Koşarak engelli adamın yanına giden genç, karşıya geçmesine yardımcı oldu. Gencin tekerlekli sandalyeli adama yardım ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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