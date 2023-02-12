TCDD depremzedelerin tahliyesini ücretsiz yapacak

TCDD, deprem bölgesinden diğer bölgelere depremzedelerin ücretsiz şekilde tahliye edileceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), deprem bölgesinden diğer bölgelere depremzedelerin ücretsiz şekilde tahliye edileceğini duyurdu. TCDD'den yapılan paylaşımda, "Depremzede vatandaşlarımızın depremin ilk gününden itibaren afet bölgesinden tahliyeleri ile aktarmalı olarak diğer bölgelere sevklerinde, sefere konulan ilave trenler ve tarifeli trenlerimizin hiçbirinde herhangi bir kısıtlama olmaksızın ücretsiz olarak seyahatleri sağlanmaktadır" denildi. - İSTANBUL