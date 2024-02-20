Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'de Tarım Fuarı'na katılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 23 Şubat Cuma günü Kayseri'ye gelecek ve Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na katılacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Kayseri'de düzenlenecek Tarım Fuarı'na gelecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 23 Şubat Cuma günü Kayseri'ye gelecek. Bakan İbrahim Yumaklı, aynı zamanda Kayseri OSB Fuar Merkezi'nde bu yıl 19.'su düzenlenen Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na da katılacak. - KAYSERİ