Tankere Saldırı: MIDVOLGA-2 Sinop'a İlerliyor

Güncelleme:
Denizcilik Genel Müdürlüğü, MIDVOLGA-2 tankeri'nin, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşırken Türkiye kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını duyurdu. Gemideki personelin durumu iyi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıdığı sefer sırasında Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını ve Sinop'a ilerlediğini bildirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MIDVOLGA-2 adlı tankerin, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı taşıdığı sefer sırasında Türkiye kıyılarından yaklaşık 80 mil açıkta saldırıya uğradığını açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası gemideki 13 personelin durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yardım talebinde bulunulmadığı belirtildi.

"Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir"

Denizcilik Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop'a doğru seyir etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
