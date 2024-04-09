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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Polis Haftası'nı Kutladı

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Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Polis Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Tanfer, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kurulduğu günden itibaren ülkemizin huzur ve güvenliği için olağanüstü gayretler sergileyen; devletin bekası, kamu düzeninin tesisi, halkın can ve mal emniyetinin temini için fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatı'nın 179'ncu kuruluş yıl dönümünde polisimizin haklı gurur ve heyecanını bir kez daha paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kökleri 179 yıl öncesine dayanan Polis Teşkilatımız, şanlı mazisinde takdire şayan başarılar elde etmiştir. Başta Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruma ve vatandaşlarımıza huzur ve güven ortamı tesis etme noktasında büyük fedakarlıklarda bulunan bu köklü teşkilatımızın mensupları, insanımızın müreffeh bir yaşam sürmesinden, milli birlik ve beraberliğimizin sağlanmasına kadar Aziz Milletimize, ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş, şimdi de aynı şevk ve iştiyakla çalışmalarını sürdürmektedir. Gücünü halktan ve kanunlardan alan emniyet teşkilatımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için olağanüstü bir gayret göstermektedir. Bunun neticesinde hepimizin takdirini ve güvenini kazanmıştır. Halkımızın duyduğu bu güveni korumak, tüm teşkilat mensuplarımızın öncelikli görevi olmalıdır. Zira halkla bütünleşmeyen, halkın istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeyen hiçbir kurum kalıcı olamaz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'ncu yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, Polis Haftası'nın tüm emniyet mensuplarımızın mesleğe olan sevdalarının, ülkemize, insanımıza olan bağlarının artarak devam etmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Görevi başındayken şehit olan polislerimizi rahmetle minnetle anıyor, ilimizin huzur ve güvenliği için çalışan her kademedeki emniyet mensubumuza başarılar diliyor, sevdikleriyle birlikte Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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