Sungurlu Belediyesi'nin 'Hoş Geldin Bebek Projesi'nde 6 yılda bin 371 bebeğe ulaşıldı

Sungurlu Belediyesi tarafından 2017 yılında hayata geçirilen "Hoş Geldin Bebek Projesi"nde 6 yılda bin 371 bebeğe ulaşıldı.

Sungurlu Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan ve vatandaşların beğenisini kazanan 'Hoş Geldin Bebek' projesi büyüyerek devam ediyor. İlçe belediyesi proje kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretler ile evlat sevincini tadan ailelerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Şahiner, proje kapsamında 2023 yılında 277 bebek, toplamda ise bin 371 bebeğe ulaşıldığını bildirildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen ve Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yürütülen 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile Sungurlu ailesi büyümeye devam ederken, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in yeni doğan bebekler için hazırlattığı hediyeler ise ailelerine ulaştırılıyor. - ÇORUM