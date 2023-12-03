Sultangazi'de Sırgan Festivali Düzenlendi

Sultangazi Belediyesi "Sırgan Festivali" düzenledi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Giresunlular Derneği ortaklığında "Sırgan Festivali" düzenlendi. Giresun yöresine ait eşsiz lezzetlerin ve kültüre ait eşyaların yer aldığı festivale vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Giresunlular Derneği ortaklığında "Sırgan Festivali" düzenlendi. Düzenlenen festivalde Giresun yöresine ait lezzetler ve kültürde yer alan eşyalar sergilendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan festivalde kurdele kesiminin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Festivale Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Sultangazi Giresunlular Derneği Başkanı Şaban Durdu ve yönetimiyle çok sayıda vatandaş katıldı. Festivale katılan vatandaşlara Başkan Dursun, sırgan çorbası ikram etti. Giresun yöresine ait birbirinden eşsiz lezzetlerin ve kültürünün yansıtıldığı etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"Giresun'un güzelliklerini, doğasını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtmaya gayret ediyoruz"

Sırgan Festivali hakkında konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Öncelikle teşekkür ediyorum. Sultangazi'de yöresel günlerimiz, tanıtım günlerimiz oldukça güçlü bir şekilde devam ediyor. Bugünde Giresunlular ile bir aradayız. Giresun tanıtım günlerimiz var. Giresun'un güzelliklerini, doğasını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini esasında her şeyini tanıtmaya gayret ediyoruz. Yaklaşık olarak Ekim ayında başladık halen devam ediyoruz. Ocak ayı sonu itibariyle de inşallah devam edecek yöresel günlerimiz. Bugün Giresun ile devam ediyoruz haftaya ise Rize ile devam etmiş olacağız. Bütün derdimiz Sultangazi'de 81 vilayeti güzel insanlarını kaynaştırmak. Bu etkinlik alanı içerisinde 81 vilayetimizin güzel insanlarını kaynaştırmak, bu etkinlik alanı içerisinde buluşturmak. Birbirlerine karşı özlemleri varsa gidermek için gayret etmek. Uzun zamandır gitmedikleri dostlarını, arkadaşlarını, akrabalarını, hemşehrilerini buralarda görmek onların özlemlerini gidermek. Burada elbette bugün Giresun ise Giresun'un yeme içme kültürü varsa, gelenek görenekleri varsa ki var örf ve adetlerini hepsini burada tanıtmak. Sultangazililere güzel zamanlar geçirmek için gayret ediyoruz. Sultangazi'de 81 vilayetin güzel insanları vatanına, milletine, devletine bağlı insanları yaşıyor. Bizde bu güzel insanlara olabildiğince hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.

"Bu bıçaklarımız Osmanlı bıçağı olarak geçer"

Sırgan Festivali'nde ürünlerini sergileyen Kültür ve Turizm Bakanlığı devlet sanatçısı Mahir Erden, "Giresun kültürünü tanıtmak üzere geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığının devlet sanatçısıyım. Giresun yöremize ait 3 bin yıllık tarihi geçmişi olan çepni kültürümüz olan bıçaklarımızı yapıyorum. Bu bıçaklarımız Osmanlı bıçağı olarak geçer. Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştirmiş olan bıçaklarımızdır. Bizim kültür mirasımızdır. Yapımı yaklaşık olarak 26 gün sürüyor. Üzerinde 12 adak elde tığla açılma kan olukları var. Yöre de Osman ağa bıçağı olarak geçer" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumuzdaki lezzetleri ve kültürü bizi burada tekrar buluşturan Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum"

Etkinliğe katılan Bahtiyar Poslu ise, "Sultangazi Belediyesi etkinlik alanındayız. Burada Giresun'a özel Sırgan festivali düzenlenmektedir. Ben 3 gündür buradayım. Çocukluğumuzda yediğimiz kadayıftan tutun, Giresun pastasına, Giresun'un kendine has özel çayına, yayla peynirlerine varana kadar hepsi burada. Çocukluğumuzdaki lezzetleri ve kültürü bizi burada tekrar buluşturan Belediye Başkanı, Sultangazi Giresunlular Derneği yönetimine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.