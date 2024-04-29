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Su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi

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İstanbul'da su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve ailesi katıldı.

Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer için bugün Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları ve cezaevinden izinle çıkan babası kelepçeli olarak katıldı. Eda'nın acılı annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Özer Davut Gül İstanbul Esenyurt Hukuk Yerel Yaşam Güncel Haberler

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