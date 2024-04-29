Su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer için cenaze töreni düzenlendi

Su birikintisine düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer için Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Edanur Gezer için bugün Esenyurt'ta bulunan Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, ailesi, yakınları ve cezaevinden izinle çıkan babası kelepçeli olarak katıldı. Eda'nın acılı annesinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL