Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları 1 Mayıs'ta Toplandı

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için Cumhuriyet Meydanında toplanan staj ve çıraklık sigortası mağdurları CHP Samsun Milletvekili Murat Çan'dan sorunlarını mecliste dile getirmesi için talepte bulundu.

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde staj ve çıraklık sigortası mağdurları Cumhuriyet Meydanında toplandı.1 Mayıs kutlamaları için Samsun'da bulunan CHP Samsun Milletvekili Murat Çan da mağdurlara destek verdi. Çan, mağdurların taleplerini dinledikten sonra yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

"Son 23 yıldır toplumun her kesiminde eziyet, ayrımcılık, adaletsizlik yaşatan iktidar 3-4 yıldır Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununu çözerken staj ve çıraklık mağdurlarına bir ayrımcılık yaptı ve onları görmezden geldi. Yapılması gereken devlet olmanın gereği olan bir gün için 17 yılı bekletmek değil, yapılması gereken primini ödememiş vatandaşlarımızın emeklilik hakkını 17 yıl geriye taşımamak değildir. Devletin, devlet olma gereği staj olarak, stajyer olarak ödettiği vatandaşlarını STK'ya giriş yaptığı vatandaşlarını pirimini ödemek ya da ödeyemeyenleri yani herhangi bir sebeple ödeyemeyenleri ama kaydı olanları mutlaka borçlanmayla, geriye dönüp o haklarındaki mağduriyeti gidermektir. Bu arkadaşlarımız yıllardır her yerde kar, yağmur, kış demeden bu direnişi, bu hak arayışını gösteriyor. Bugün 1 Mayıs hem bütün emekçilerin hakkını hem de kendilerine verilmeyen hakkı almak için buradalar. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak il örgütümüz olarak yanlarındayız. Kendilerine her zaman desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarından Burak Can da şunları belirtti:

"Bugün burada Alın terinin, emeğin ve insanca yaşam mücadelesinin sesi olmak için toplandık. Ancak biz sadece emeğimizin değil yıllardır görmezden gelinen hakları gasp edilen staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının da sesi olmaya geldik. Bizler çocuk yaşta sanayi tezgahlarının başında atölyelerde iş yerlerinde çalıştırılıp sigorta başlangıçlarımız görmezden gelinen gençliğimiz sömürülen insanlar olarak buralardayız. Bugün milyonlarca insan saç ve çıraklık döneminde çalıştığı yıllar sigorta başlangıcı sayılmadığı için emeklilik haklarına ulaşamıyor. O yıllarda çalıştık, üretime katkı verdik ama hakkımız verilmedi. Ne bir işçi sayıldık ne de bir öğrenci. Arada bırakıldık. Bugün buradan haykırıyoruz. Biz çalıştığımız günlerin, alın terimizin, çocuk yaşta maruz bırakıldığımız ağır şartların hesabını sormaya geldik. Analarımızın gözyaşı, babalarımızın duası, bizim ise yıllardır içimizde yaptığımız öfkemiz var burada. Bu ülkenin gençleri çocuk yaşta sigortasız çalıştırılıp, yarınları çalınarak büyütülmesin. Her 1 Mayıs'ta sadece geçmişin değil, geleceğin de sorumluluğunu taşıyoruz. Eşit, adil, insanca bir yaşam için mücadelemizi sürdürecek. Haklarımızı alana kadar susmayacağız. Çünkü biz emeğin çocuklarıyız. ve bu ülkenin emeği sahipsiz değildir. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emek ve adalet mücadelemiz."