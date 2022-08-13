Son dakika haberleri! İzmitliler'in En Mutlu Gününü İzmit Belediyesi Ölümsüzleştirecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda daha önce özel bir firmaya ihale edilen fotoğraf hizmetini artık daha uygun koşullarla kendisi verecek.

İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda daha önce özel bir firmaya ihale edilen fotoğraf hizmetini artık daha uygun koşullarla kendisi verecek.

İzmit Belediyesi, tıpkı pişmaniyeci esnafının bir araya geldiği gibi fotoğrafçı esnafının da bir araya gelerek ihaleye katılması ve yerel esnafın güçlenmesi için Kocaeli Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak tüm girişimlere rağmen esnaf bir araya gelemedi.

İki yıldır nikah salonlarını 1 TL'ye kiralayarak yeni evlenen çiftlere önemli bir maddi destek veren İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonundaki fotoğraf ve video çekim ile baskı hizmetlerini de daha uygun koşullarda kendisi verecek.