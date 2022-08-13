Haber : Son dakika haberleri! İzmitliler'in En Mutlu Gününü İzmit Belediyesi Ölümsüzleştirecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! İzmitliler'in En Mutlu Gününü İzmit Belediyesi Ölümsüzleştirecek

 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! İzmitliler'in En Mutlu Gününü İzmit Belediyesi Ölümsüzleştirecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda daha önce özel bir firmaya ihale edilen fotoğraf hizmetini artık daha uygun koşullarla kendisi verecek.

İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda daha önce özel bir firmaya ihale edilen fotoğraf hizmetini artık daha uygun koşullarla kendisi verecek.

İzmit Belediyesi, tıpkı pişmaniyeci esnafının bir araya geldiği gibi fotoğrafçı esnafının da bir araya gelerek ihaleye katılması ve yerel esnafın güçlenmesi için Kocaeli Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası nezdinde girişimlerde bulundu. Ancak tüm girişimlere rağmen esnaf bir araya gelemedi.

İki yıldır nikah salonlarını 1 TL'ye kiralayarak yeni evlenen çiftlere önemli bir maddi destek veren İzmit Belediyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi nikah salonundaki fotoğraf ve video çekim ile baskı hizmetlerini de daha uygun koşullarda kendisi verecek.

ANKA / Yerel

Yunus Emre Kocaeli Yerel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title