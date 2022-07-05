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Son dakika haberleri... İzmir Büyükşehir'den Menderes'e 17 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

ANKA - Yerel
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Son dakika haberleri... İzmir Büyükşehir'den Menderes'e 17 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

Gelen son dakika haberine göre İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menderes’in çağdaş bir altyapıya kavuşması için kapsamlı bir çalışma başlattı. İlçedeki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatları için yaklaşık 17 milyon liralık yatırım yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menderes'in çağdaş bir altyapıya kavuşması için kapsamlı bir çalışma başlattı. İlçedeki kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatları için yaklaşık 17 milyon liralık yatırım yapılıyor.

İZSU, Menderes'i daha sağlıklı bir altyapıyla buluşturmak için kapsamlı bir projeyi hayata geçirdi. İlçede 2 farklı bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında 13 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı imalatı yapılacak. İZSU, sürdürdüğü çalışmalar ile ilçenin eskiyen kanal altyapısını yenilerken, yaşanabilecek olası taşkınların da önüne geçmeyi hedefliyor.

Gümüldür'ün Atatürk ve Fevzi Çakmak mahalleleri ile Özdere Çukuraltı Mahallesi'nde 4 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı yapılacak. Hatların tamamlanmasının ardından bölgedeki atık sular 2 adet baca içi terfi merkezi ile toplanarak Özdere Atıksu Arıtma Tesisi'ne iletilecek.

6 MAHALLEDE YAĞMUR SUYU AYRIŞTIRILACAK

Menderes'in Ataköy, Çamönü, Değirmendere Atatürk, Değirmendere Fevzi Çakmak, Değirmendere İnönü ve Karakuyu mahallelerinde ise 7 kilometrelik atık su ve 2 kilometrelik yağmur suyu hattının imalatları başladı. Atık su ve yağmur sularını ayrıştırma çalışmaları ile bölge daha güçlü bir altyapıya kavuşacak.

ANKA / Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk su Yerel Haberler Son Dakika

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