Son Dakika | Türkiye'nin en büyük şehir hastanesine raylı sistemle ulaşım hizmeti geliyor

Son dakika haberleri... Türkiye'nin en büyük şehir hastanesine raylı sistemle ulaşım hizmeti geliyorANKARA Türkiye'nin en büyük alanına sahip Etlik Şehir Hastanesi ve Forum, raylı sistem ile ulaşım imkanına kavuşuyor.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesine raylı sistemle ulaşım hizmeti geliyor

ANKARA Türkiye'nin en büyük alanına sahip Etlik Şehir Hastanesi ve Forum, raylı sistem ile ulaşım imkanına kavuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı tören ile yarın hizmete sunulacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi hakkında vatandaşlara bir müjde daha, Ankara'nın en kalabalık ve ulaşımda sıkıntının en çok yaşandığı ilçelerden birinde olan Etlik Şehir Hastanesine raylı ulaşım sistemi sağlanacak. Etlik Şehir Hastanesi ile sınırlı kalmayacak raylı ulaşım sistemi Ovacık'ta bulunan Forum Ankara'ya kadar devam edecek.

Yılsonuna kadar ihalesinin yapılması bekleniyor

Hastaneye ve Forum Ankara'ya ulaşımı rahatlatacak, şehir içi trafiğe alternatif çözüm olacak raylı sistemin ihalesinin bu yılın sonuna kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanıyor.