Son dakika haberi! Lütfü Savaş: "Çiftçiye Destek, Toprağa Nefes, Ürüne Bereket Olacağız"

Son dakika haberleri... Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tarım sektörünün önde gelen isimleri ve çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Savaş, "Şehrimizin verimli topraklarını altın gibi işleyebilsinler diye çiftçiye destek, toprağa nefes, ürüne bereket olacağız" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tarım sektörünün önde gelen isimleri ve çiftçilerle bir araya geldi. Başkan Savaş, "Şehrimizin verimli topraklarını altın gibi işleyebilsinler diye çiftçiye destek, toprağa nefes, ürüne bereket olacağız" diye konuştu.

UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde düzenlenen organizasyonda Başkan Savaş'ın hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında üretilen organomineral gübrelerle ilgili çiftçilere detaylı bilgiler verildi.

"ÇİFTÇİYE DESTEK, TOPRAĞA NEFES, ÜRÜNE BEREKET OLACAĞIZ"

Toprak analizlerinden başlamak üzere tarımın geliştirilmesi için birkaç yıldır geniş çaplı çalışmalar yaptıklarını belirten Savaş, organomineral tesislerinde üretilen gübrelerin çiftçilere maliyetine verilmesi sonrası piyasadaki diğer gübre satıcılarının fiyatları 2 kere düşürmek zorunda kaldığını söyledi.

Savaş, "Kırsal Kalkınma Projesinde bizim amacımız çiftçinin işini kolaylaştırmak, ürünlerinin daha kalitelisini daha ucuza sattırmak, gücü yetmeyen çiftçiye yardım edip ekmesini sağlamak. Artık dünyada iki şey çok değerli biri gıda diğeri teknoloji. Bakın Rusya ve Ukrayna'da savaş çıktı, neredeyse ekmek yapamayacak duruma geliyorduk, sofralarımızda ayçiçek yağı bulamadık, fahiş fiyatlara satıldı. Şehrimizin verimli topraklarını altın gibi işleyebilsinler diye çiftçiye destek, toprağa nefes, ürüne bereket olacağız" diye konuştu.

"DÜNYA STANDARTLARINI YAKALAYABİLEN KOOPERATİFLERLE ÇALIŞIYORUZ"

Türkiye'nin tarım konusunda dünyanın çok gerisinde kaldığını söyleyen Savaş, "İyi tarım yaparsak dünyada ilk beşe gireriz. Şimdi Avrupa'da meyvenin uzun ömürlü olabilmesi için kurutma işlemi yapılıyor. Portakalı dilimleyip kurutuyorlar, 8-10 aylık bir raf ömrü oluyor, çerez gibi de yeniyor. Biz de bu kurutma işlemine başladık. Günde 21 ton kurutma kapasitesine ulaşacağız. Sözleşmeli tarımı bundan dolayı yapıyoruz. Şu anda dünya standartlarını yakalayabilen 5 kooperatifle çalışıyoruz" diyerek tarım konusunda yapılan çalışmalar ve elde edile gelişmeler hakkında bilgi verdi.