Son dakika haber | Yangından komşuları tarafından kurtarılan yaşlı çift evsiz kaldı

Erzurum'da evleri yanan yaşlı çift, torunlarının evine sığındı.

Yakutiye ilçesine bağlı olan Gökçeyamaç köyünde evde elektrik direğinden sıçrayan kıvılcım sonucu çıktığı iddia edilen yangında ellerinden ve ayaklarından yaralanan yaşlı çift, komşuları tarafından son anda kurtarıldı. Evleri yanarak küle dönen Saliha Sağlam (76) ve Haydar Sağlam (76) çifti, torunları Abdulsamet Sağlam'ın evinde kalıyor.

Evleriyle beraber her şeylerinin yandığını belirten Saliha Sağlam, "Evimiz yandı, televizyonum, beyaz eşyalarım, halılarım, sobam her şeyimiz yandı. Şu anda hiçbir şeyimiz kalmadı. Yakacağım, yiyeceğim ne varsa yandı bitti gitti. Şu anda torunumun evinde kalıyoruz. Ayaklarım yandı, eşimin elleri yandı. Komşularımız bizi kurtardılar. Torunum da bizi hastaneye götürüp getiriyor. Benim oğlum öleli 40 gün oluyor. Ölmeden evvel bize derdi 'Buradan elektrik direkleri kıvılcım atıyor. Birisine zarar gelir ya da bu ev yanar' diyordu. Komşularımız da direkten kıvılcım çıkarken görmüşler. Bize söylediler sürekli 'eviniz yanar dikkat edin' diye. Biz söyledik ama gelip bakan olmadı. Oradan kıvılcım attı bizim evimiz yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı. Her şeyimiz yandı. İki ihtiyar böyle kaldık" dedi.

"Köy yerine alışmışlar, şehirde hasta oluyorlar"

Babaannesi ve dedesinin evlerinin yeniden yapılmasını istediğini söyleyen Abdulsamet Sağlam ise, "Babaannem ve dedem yıllardır köy yerinde yaşıyorlar. Yine de bizim evimiz var, şimdi burada benimle yaşıyorlar. Ama köy yerine alıştıkları için şehir hayatına alışamadılar. Burada sürekli rahatsız ve hasta oluyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık, ben kendim oraları yapmaya kalksam elimdeki bütçeyle çok uzun bir zaman alır. Onlar hasta oldu mu biz çok üzülüyoruz. Yangının şu anda nasıl çıktığı hakkında net bir bilgimiz yok ama babam ölmeden önce direkten evin çatısına kıvılcım attığını söylüyordu" diye konuştu.

"Komşularımız yangına atlayarak kurtarmışlar"

Komşularının babaannesi ve dedesini kurtardığını kaydeden Sağlam, "Yangın sırasında ben zaten Erzurum'da merkezde yaşıyorum. O sırada köyde değildim. Bana da endişe etmeyeyim diye komşularımız yangın çıktığını söylemedi. Anneannen rahatsızlandı, köye gel dediler. Babaannem ilk önce komşular dışarıda bir şey yaktı sanmış, daha sonra kendi evinin yandığını anlayınca paniğe kapılarak 'İmdat bizi kurtarın' diye bağırmaya başlamış. Daha sonra komşularımız gelip yangının içine atlayarak dedem ve babaannemi kurtarmışlar" dedi. - ERZURUM