Son dakika haber... Fethiye'nin Foça Mahallesi'ne Yeni Mesire Alanı Kazandırılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi, Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde mesire alanının düzenleme çalışmalarına başladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca çalışmaların başladığı mesire alanında incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde bulunan mesire alanının düzenleme çalışmalarına başladı. 2 milyon 655 bin TL maliyet ile çalışmaların başladığı alanda Foça Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı kazandırılacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün mesire alanında başlayan çalışmaları yerinde incelerken, projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Gürün'e ziyaret sırasında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da eşlik etti. İncelemede konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Fethiye'de vatandaşlarımızın sosyal alanlarda daha fazla bir araya gelmesi için mesire alanımızda çalışma başlattık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bu alanda vakit geçirebilecek. Tüm yeni tesislerimizde olduğu gibi burada da yağmur suyu toplama deposu yaptık. Yeşil alanlarımızı bu su ile sulayacağız. Mesire alanımız başta Foça mahallemiz olmak üzere tüm Fethiye'mize hayırlı olsun" dedi.

"İKİ KARDEŞ BELEDİYE ÇALIŞIYORUZ"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise "Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi iki kardeş belediye olarak Fethiye'mize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Foça'da atıl durumdaki bu alanın Fethiye'mize, halka kazandırılması için Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte çalışmalarımız sürüyor. Bugün çalışmayı yerinde inceledik. Oldukça iyi bir şekilde ilerliyor" diye konuştu.