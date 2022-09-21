Son dakika genel: Çorum'a şehit ateşi düştü Yerel Haberler Son dakika haberine göre - Çorum'a şehit ateşi düştü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs.Uzm.Onb. Muhammet Karaçam'ın acı haberi Çorum'daki baba ocağına ulaştı. - Çorum'a şehit ateşi düştü ÇORUM - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen İs.Uzm.Onb. Muhammet Karaçam'ın acı haberi Çorum'daki baba ocağına ulaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu sırasında, terör örgütü üyeleri tarafından yapılan roketli saldırıda İs.Uzm.Onb. Muhammet Karaçam şehit düştü. Karaçam'ın acı haberi, Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Baba Bedri Karaçam, oğlunun şehit haberini Sungurlu ilçesinde çalıştığı inşaatta aldı. Şehidin Karaçam'ın baba evine Türk bayrakları asıldı. 3 kardeşinin olduğu öğrenilen Karaçam'ın naaşının, yarın memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Muttalip Yalçın Karaçam Çorum Baba Genel Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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