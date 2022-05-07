10 yıllık ihalesini kazandığı işletmeye 9 milyonluk yatırım yaptı, 6 yıl geçmeden elinden aldılar! Şimdi hukuk savaşı veriyor

BALIKESİR (İHA) - Esra Türedi 2016 yılında ihaleye girerek Altınoluk Öğretmen Evi'nin restoran ve kantin işletmesini 10 yıllığına kiraladı. Türedi, standartların altında bulunan tesislere kendi imkanları ile yaklaşık 600 bin dolar harcayarak tadilat çalışması gerçekleştirdi. Ancak iddialara göre; bir süre sonra öğretmen evi yönetiminin mobbing uygulamaları ile karşı karşıya geldi. Pandemi sürecinde çalışılmamasına rağmen resmi kurumların bir çoğunda uygulanan kira indirimi veya muafiyeti uygulamalarından dahi yararlandırılmadı.

USULSÜZ TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Pandemi sürecinde, kira indirimi konusunda resmi yazışmalar yaptığından dolayı bir süre kirasını ödemedi ve iddiaya göre kendisine usulsüz tebligat gönderildi. Tebligat eline ulaşmadı; ancak verilen süre içinde kira borçlarının tamamını ödedi.

İŞ YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Ancak mahkeme kararı olmadan, kirasını verilen süreler içinde ödemediği ve farklı bir isim ile işletme yapıldığı iddia edilerek kaymakamlık oluru ile iş yeri tahliye edildi. İşletmeye ait demirbaşlar bir yedi emin deposuna apar topar konuldu. Kadın girişimci Esra Türedi yaşadığı mobbing ve tahliye süreçlerinin ardından psikolojik olarak zor günler geçirdi. Konu ise mahkemeye taşındı.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE YILDIRMA VE MOBBİNG UYGULANDI"

Yaşanan olayları anlatan Esra Türedi'nin eşi Murat Türedi, "Bu bir yatırımcının yardım çığlığıdır. Eşim 2016'da ihale ile Altınoluk Öğretmenevi Sosyal Tesisleri restoran ve kantin işletmesini kiraladı. Devletten 1 kuruş almadan işletmeye yaklaşık 600 bin dolar yatırım yaptık. Değeri artan işletmeyi bir rant aracı olarak gören idareciler tarafından planlı bir şekilde yıldırma ve mobbing uygulanmaya başladı. Geçtiğimiz aralık ayı ise kira borcu olmamasına rağmen ve mahkeme kararı olmadan önce anahtar değiştirildi, sonra ise idare tarafından Yargıtay ve Danıştay kararlarına rağmen tahliye işlemi gerçekleştirildi. Demirbaş ve özel eşyaların bir kısmı işletmede kaldı, bir kısmı ise yedi emin deposuna kaldırıldı. Nereye götürüldüğünü sorduğumuzda ise "Devlet mallarınıza el koydu" dendi. Eşim bu psikolojik şiddeti kaldıramadı, rahatsızlandı" dedi.

"2 MEMUR TARAFINDAN BU ŞEKİLDE CEZALANDIRILDIK"

Bir kadın girişimciye mobbing uygulandığını ifade eden Türedi, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yatırım yapın, istihdam oluşturun" çağrısı üzerine bu yatırımı yaptık. Fakat 2 memur tarafından bu şekilde cezalandırıldık. Kadın yatırımcı ve mobbing konusunda çok hassas olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Sayın Emine Erdoğan'dan acil yardımlarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel