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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyükbaş Hayvanlarda Şap Hastalığına Karşı Aşılama ve Küpeleme Çalışmalarını Sürdürüyor

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Büyükbaş hayvanlarda görülen şap hastalığının önüne geçilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri aşılama ve küpeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görev yapan teknik personeller, şap hastalığına karşı seferber oldu. Aydın'ın Söke ilçesinde büyükbaş hayvanlar aşılama programına alınırken, bu çerçevede harekete geçen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de ilçe genelinde aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarında hız kesmiyor. Ahır ahır gezerek üreticileri bilgilendiren ekipler, büyükbaş hayvanların da aşılamasını yapıyor. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde büyükbaş hayvanlarına şap aşısı uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da küpeleme çalışması gerçekleştirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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