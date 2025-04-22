Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor

Bir bardak suyun maliyetini duyan kulaklarına inanamıyor

Söğüt'te 23 Nisan Sportif Coşku

Söğüt'te 23 Nisan Sportif Coşku
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Spor Festivali ile 250 öğrenciye unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar çeşitli spor dallarında kıyasıya mücadele etti.

Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Spor Festivali ile çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğe 250 öğrenci katıldı ve spor dolu bir gün geçirdi.

Festivale Söğüt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Arif Yavuz ve Söğüt İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım'da katılırken, atletizm, mas güreşi, floor curling, halat çekme, matrak ve mangala gibi farklı oyunlarda öğrenciler kıyasıya mücadele etti. Etkinlik kapsamında geleneksel çocuk oyunlarına ve çeşitli sportif faaliyetlere yer verilirken, öğrencilerin hem eğlenmesi hem de sporla iç içe olması sağlandı.

Büyük ilgi ve katılım

Çocuklara yönelik bu tür etkinlikler, spor sevgisinin ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde önemli rol oynuyor. Spor Festivali, hem öğrenciler hem de organizasyonda yer alan herkes için unutulmaz bir gün olarak hafızalara kazındı. - BİLECİK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.