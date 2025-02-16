Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi, AK Parti'de değişim kulisleri hareketlendi

Erdoğan sinyali verdi, AK Parti kulisleri iyiden iyiye hareketlendi
Hurda yasası çıkacak diye kapış kapış satıldı, evdeki hesap çarşıya uymadı

Yasa çıkacak diye kapış kapış satıldı, açıklama hayalleri suya düşürdü
Meteoroloji yeni haritayı paylaştı, İstanbul'a lapa lapa kar geliyor

Meteoroloji yeni haritayı paylaştı! Bu kez gerçekten kuvvetli geliyor
Trafikte makas atan magandalara yeni yaptırımlar yolda

Trafikte bunu yapanlar şimdi yandı! Yeni yaptırımlar geliyor

Siverekli çocuklar karacadağ'da unutulmaz bir gün geçirdi

Siverekli çocuklar karacadağ'da unutulmaz bir gün geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında kimsesiz, şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları Karacadağ Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında kimsesiz, şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları Karacadağ Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Siverek Kaymakamlığı, Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Siverek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 60 kişilik çocuk grubu karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı. Sosyal hizmetler personelinin gözetiminde gerçekleşen organizasyonda çocuklar hem eğlendi hem de güvenli bir şekilde spor yapma imkanı buldu.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri de son derece memnun etti. Organizasyona katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Siverek Kaymakamlığı, çocukların sosyal hayata katılımını artırmak ve onlara unutulmaz hatıralar kazandırmak amacıyla benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edecek. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Resmen tescillendi! Türk bilim insanlarından çığır açan keşif
img

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
img

Trafikte bunu yapanlar şimdi yandı! Yeni yaptırımlar geliyor
Kayyum protestolarında skandal anlar! İsrail lehine slogan attı

Kayyumu protesto etmek için sokağa inenlerden skandal slogan
Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ortalık fena karıştı

Trump Napolyon'un sözünü paylaştı, ülke resmen ikiye bölündü
Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi

Tayfun Demirören tutuklandı, holdingden açıklama geldi
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava

TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk dava
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.