Siverekli çocuklar karacadağ'da unutulmaz bir gün geçirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliği kapsamında kimsesiz, şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları Karacadağ Kayak Merkezi'nde keyifli bir gün geçirdi.

Siverek Kaymakamlığı, Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Siverek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, 60 kişilik çocuk grubu karın ve kayak yapmanın tadını çıkardı. Sosyal hizmetler personelinin gözetiminde gerçekleşen organizasyonda çocuklar hem eğlendi hem de güvenli bir şekilde spor yapma imkanı buldu.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın mutluluğu bizim için her şeyden daha önemli. Onların yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri de son derece memnun etti. Organizasyona katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Siverek Kaymakamlığı, çocukların sosyal hayata katılımını artırmak ve onlara unutulmaz hatıralar kazandırmak amacıyla benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edecek. - ŞANLIURFA