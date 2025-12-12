Öğrencilere 'tohumdan sofraya' tarım eğitimi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki lise öğrencileri, okul bahçesinde kurulan özel uygulama alanında hem tarımı pratik olarak öğreniyor hem de bölgenin geleneksel ürünlerine alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor.

Siverek Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, teorik bilgileri pratiğe dökerek dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi. Okul bahçesinde oluşturulan uygulama bahçesi, öğrenciler için adeta bir laboratuvar görevi görüyor.

Öğrenciler, bu alanda lavanta, biberiye ve adaçayı gibi yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkileri başarıyla yetiştiriyor.

Tohumdan hasada tüm süreci deneyimliyorlar

Öğrenciler, bitkilerin ekiminden bakımına, gelişiminden hasadına kadar tüm tarımsal aşamaları birebir deneyimleme fırsatı buluyor. Bu uygulamalı eğitim sayesinde tarım mesleğini temelden öğrenen gençler, aynı zamanda bölge çiftçisine alternatif ürün yetiştirme konusunda da örnek teşkil ediyor. Son dönemde yapılan hasat çalışmalarıyla toplanan ürünler, yine okul bünyesindeki laboratuvar bölümüne taşınıyor. Burada temizlenip kurutulan ürünler, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Öğrenciler, bu kapsamlı süreçle tarım eğitimini "tohumdan sofraya" felsefesiyle tam anlamıyla öğrenme imkanı yakaladıklarını dile getiriyor. Projenin, gençlerin tarım teknolojilerine olan ilgisini artırması ve mesleki yeterliliklerini güçlendirmesi hedefleniyor.

Siverek Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Mustafa Pekşahin, okul bahçesindeki uygulama alanıyla ilgili yaptığı açıklamada, projenin temel amacının öğrencileri sahaya yönlendirmek olduğunu belirterek, "Bizler tarım öğrencilerimizle birlikte, uygulama alanı olarak belirlediğimiz bahçemizde, daha önce Siverek'imizde ve bölgemizde yetiştiriciliği yapılmayan tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine geçen yıl itibarıyla başladık. Şu anda da adaçayımızın hem hasadını hem de yeni dikim işlerini başlatmış bulunmaktayız" dedi.

Pekşahin, projenin bölge tarımına katkısını da vurgulayarak, "Bizim en büyük amacımız öğrencilerimizi burada sahaya yönlendirmek ve tarımı onlara uygulamalı olarak göstermek. Aynı zamanda bizim bölgemizi alternatif tarım ürünlerine yönlendirmektir. Bu kapsamda, aromatik bitkilerden olan lavanta, biberiye ve altın otu yetiştiriciliğine de başladık. Öğrencilerimizi sahada görmek hem bizleri mutlu ediyor hem de bölgemizi alternatif tarım yetiştiriciliğine sevk ederek, onlara bilinçli bir şekilde tarımı öğretmek en büyük gayemiz olacaktır" şeklinde konuştu.

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah İbrahimoğlu ise, "Milli Eğitim Bakanımızın geliştirdiği Türkiye Yüzyılı Maarif Model'inin 'Yetkin ve Erdemli İnsan Yetiştirme' hedefleri doğrultusunda, okulumuzda yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda sahada uygulanabilir üretimde de öğrencilerimizi yetiştiriyoruz" dedi.

Müdür İbrahimoğlu, projenin çevresel ve ekonomik faydalarını vurgulayarak, "Okul bahçemizde, kuraklığa dayanıklı lavanta, biberiye ve adaçayı gibi aromatik bitkilerle hem çevre bilinci yüksek, üretken bireyleri eğitiyor hem de bölge tarımı için sürdürülebilir ve katma değerli tarıma öncelik veriyoruz. Bu önemli başarılarından dolayı Tarım Alanı Şefimiz Mustafa Pekşahin'i ve tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Tarım Bölümü 10. Sınıf öğrencisi Melike Dikeç'te, "Biz burada lavanta ve adaçaylarının hasadını yaparak önce kurutma aşamasına geçtik. Kurutma işleminde belirli bir süre bekledikten sonra, şu anda paketleme aşamasındayız. Paketleme işlemlerini tamamladıktan sonra ürünlerimizi tüketilmeye hazır bir şekilde kullanıma sunacağız. Bu süreçle birlikte, bitkilerin tarladan sofraya olan yolculuğunu bizzat deneyimleme imkanı bulduk" şeklinde konuştu.

Tarım Bölümü öğrencisi Ramazan Demir, "Okulumuzun arka bahçesinde lavanta, biberiye, altın otu ve adaçayı gibi aromatik bitkileri yetiştiriyoruz. Özellikle bu sene adaçayımızın hasadını gerçekleştirdik. Dikim aşamasında arkadaşlarımızın hepsinden yardım istemiştik, zaten herkes bize destek oldu. Adaçayının hasadını yaptıktan sonra kurutmak için okulumuzda özel bir oda seçtik. Güneş görmeyen gölge bir alanda kurutma işlemini tamamladık. Bu sayede bitkilerin kalitesini korumayı öğrendik" diye konuştu. - ŞANLIURFA