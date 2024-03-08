Sivas ve Yozgat'ta Ramazan Ayı İftar Sofraları Kurulacak

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince iftar yemeği ikramında bulunacak. Sivas ve Yozgat'ı kapsayacak olan iftar sofralarında 500 ihtiyaç sahibi ağırlanacak.

"81 ilde Ramazan ayı boyunca iftar sofraları" programı Ramazan ayının ilk günü başlayacak. 2022 yılında 25 ilde düzenlenen program 2024 yılında 81 ili kapsayacak. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün görev alanında bulunan Sivas ve Yozgat illerinde 500 kişi iftar yapacak.

Yapılacak program ile ilgili basın açıklaması yapan Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Sivas ve Yozgat'ta bizler de iftar alanları belirleyerek listemizde bulunan ihtiyaçlı, bizden maaş alan engelli vatandaşlarımız, yetim çocuklarımız ve burs alan öğrencilerimiz olmak üzere iftar soframıza günlük periyodik olarak Sivas'ta 300, Yozgat'ta 200 kişi davet edilecek. Programımızda misafirlerimiz belirlenen güzergah doğrultusunda adreslerinden alınıp salonumuza getirilip kendi isimlerine özel rezerve edilmiş masalara yerleştirilip 30 gün için özenle seçilmiş iftar menülerimizden faydalanacak. Davetimize şehrimizin ileri gelen büyükleri ve soframıza katkıda bulunan esnaf ve tüccarlarımızın katılımıyla 30 gün boyunca bolluk ve bereket içinde bir Ramazan geçirmeyi arzu ediyoruz. Dünyanın geçtiği bu ıstıraplı günlerde huzur ve güven dolu bir ülke olmamız ve bunu da birliktelikle, kardeşlikle ve paylaşarak sağlamak gayemizdir. Katkısı bulunan tüccar ve esnafımıza, emeğini bir ramazan boyunca esirgemeyecek olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeline huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS