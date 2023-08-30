Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü coşkuyla kutlanırken, yapılan top atışları kısa süreliğine merak konusu oldu.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlamaları Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesince kent meydanındaki Atatürk heykeline çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "30 Ağustos zaferi önemli bir askeri başarı olmasının yanı sıra, milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığın, güçlü birlik ve beraberliğin de unutulmaz sembolüdür. 30 Ağustos 1922 tarihi, aziz milletimizin bağımsızlık inancını, hür yaşama kararlılığını, hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür" dedi.

Törende yapılan 21 pare top atışı ise şehrin her yerinden duyuldu. Kısa aralıklarla yapılan top atışları kentte merak uyandırdı. Daha sonra Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tarihi valilik binasında il protokolünün tebriklerini kabul etti. Kutlama programı İnönü Bulvarı'nda devam etti. Vali Şimşek, Belediye Başkanı Bilgin ve 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, askeri araçla halkı selamlayarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunmasının ardından halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi. - SİVAS