Sivas Heyeti Kayseri'de Jeotermal Tarım Projesini İnceledi

Sivas Heyeti Kayseri'de Jeotermal Tarım Projesini İnceledi
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Kayseri'de Sivas heyeti, Jeotermal Kaynaklı Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Kayseri Ticaret Borsası Başkanı, projenin Türkiye tarımına örnek olacağını belirtti.

Kayseri Valiliği ve Ticaret Borsasının ev sahipliğinde kente gelen Sivas heyeti, Kayseri Kocasinan'da kurulumu devam eden Jeotermal Kaynaklı Organize Tarım Bölgesinde incelemelerde bulundu.

Ziyarete, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Sivas Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Karakaya ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav katıldı. Ziyarette ilk olarak heyete bölge de yürütülen çalışmalar hakkında Kayseri Ticaret Borsası Genel Sekreteri Burak Yıldırım tarafından teknik sunum yapıldı.

"Kayseri modeli Türkiye tarımı için örnek olacak"

Ziyaretle ilgili açıklamalar da bulunan Kayseri Ticaret Borsası Başkan Recep Bağlamış, "Kayseri olarak tarımda yeni bir üretim ve yatırım modeli inşa ediyoruz. Jeotermal kaynaklı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli üretime odaklanan bu projemiz, tarımsal kalkınmada vizyoner bir adımdır. Bugün Sivas'tan gelen değerli heyetimizi bölgemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Sivas'ta da benzer bir organize tarım bölgesi kurulması yönünde yürütülen çalışmalara katkı sağlamak, bizim için bir görevdir. Tarımda bilgi paylaştıkça büyür, iş birliğiyle güçleniriz Kayseri Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Organize Tarım Bölgesi, tamamlandığında, Türkiye'nin en kapsamlı ve çevreci organize tarım bölgelerinden biri olarak hayata geçecek diyen Başkan Bağlamış, burası sadece Kayseri'ye değil, ülke tarımına yön verecek örnek bir model olacaktır" dedi.

Ziyarette, 'tarıma dayalı gelecek için ortak zemin' vurgusu yapılırken, jeotermal enerji kullanımı, parsel planlaması, sera yatırımı altyapısı, ortak kullanım alanları ve lojistik sistemler hakkında bilgi verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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