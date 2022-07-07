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Sinop Üniversitesi merkez kampüsü yeni ismini arıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sinop Üniversitesi merkez kampüsü yeni ismini arıyor

Sinop Üniversitesi'nin çok sayıda biriminin yer aldığı merkez kampüsü olarak bilinen yerleşke, açılan anket ile yeni ismini arıyor.

Sinop Üniversitesi'nin çok sayıda biriminin yer aldığı merkez kampüsü olarak bilinen yerleşke, açılan anket ile yeni ismini arıyor.

Sinop Üniversitesi merkez yerleşkesi yeni ismini arıyor. Açılan anket üzerinden diledikleri ismi gönderen katılımcılar yerleşkenin yeni ismini belirleyecek. Merkez kampüs isim önerileri için katılımcılar en az 1, en fazla 3 tercihte bulunabilecek.

Sinop Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin birçok biriminin yer aldığı ve merkez kampüs olarak bilinen yerleşkeye yeni bir isim verilmesi amacıyla hazırlanan anketimize katılarak önerilerinizi yazabilirsiniz. Yapacağınız katkı için şimdiden teşekkür eder, üniversitemizin gelişimi için gösterdiğiniz ilginin artarak devam etmesini bekleriz" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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