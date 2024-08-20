Sinop'un Ayancık 2. Etap TOKİ Sosyal Konutları Projesi'nde fiziki gerçekleşme yüzde 65'e ulaştı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Ayancık Kaymakamı Ahmed Çelik, Ayancık ilçesinde inşası devam eden TOKİ sosyal konutları şantiyesini ziyaret etti. İnşaat alanında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Vali Özarslan, gelinen süreç hakkında yetkililerden bilgiler alarak çalışanlara kolaylıklar diledi.

Ayancık 2. Etap Toplu Konut Projesi, 309 milyon 325 bin 361 TL ihale bedeli ile 158 sosyal konutun yapım işi alt yapı ve çevre düzenlemesi işini kapsıyor. Proje yüzde 65 oranında tamamlandı. - SİNOP