Sinop'ta Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı Düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Sinop Temsilciliği tarafından " Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

15 Temmuz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Medet Bulut, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda hafız Ali Pamuklu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, " Mekke'nin fethi kansız olarak gerçekleştirilmiş tek fetihtir. Mekke'nin fethi Kudüs'ün fethinin müjdecisi, İstanbul'un fethinin müjdecisi, Kisra'nın yani İran'ın fethinin müjdecisi ve Yemen'in fethinin müjdesidir. Dolayısıyla Mekke'nin fethi bütün fetihlere kaynaklık edecek bir fetihtir." dedi.

Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcısı Medet Bulut ise yaptığı konuşmada, İslam aleminin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Bulut, "Bugün yeryüzünde siyonist ve emperyalist zulmün ve terörün tüm yüzlerini gördüğümüz zamanlardan geçmekteyiz. İslam alemi ve mazlum coğrafyalar her gün ağır bedeller ödemeye ve acılar çekmeye devam ediyor. İlk kıblegahımız Mescid-i Aksa, kutsal toprağımız Kudüs, Filistin; Gazze uluslararası camiada meşruiyeti bulunan ve devlet olarak tanınan, fakat gerçekte bir terör örgütü olan İsrail'in saldırılarıyla işgal ve mezalim altındadır. Tüm kalbimizle inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Mescid-i Aksa'nın işgal altına olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Mescid-i Aksa da Kudüs de Filistin toprakları da tüm ümmetin meselesidir" diye konuştu. - SİNOP