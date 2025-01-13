Sinop'ta Kamu Emekçileri Zam Oranına Tepki Gösterdi

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, "Hükümete söylemek istediğimiz şu, yönünü biraz emekçilerden yana dönmesi. Sermayeye, ranta değil de kamu emekçilerine, kamuya kaynak aktarması ve kamunun kaynaklarını bu yönde kullanmasını istiyoruz" dedi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu ise "Maalesef bu zamlar noktasında eziyet çekiyoruz, eziliyoruz. Bunun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun ve Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu, 2025 yılı ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 11.54'lük zam oranına tepki gösterdi.

"Gelir dağılımını adaletli bir şekilde yapsınlar"

Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, şöyle konuştu:

"Ülkede açıklanan yoksulluk sınırı 79 bin lira buldu ama kamu emekçilerinin aldığı para açlık sınırının biraz üzerinde. Onun için alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını almıyorlar. Bizim kafamızda sabit bir rakam yok. TÜRK-İŞ'in, HAK-İŞ'in, KAMU-SEN'in ve diğer memur sendikalarının her ay bazında yapmış oldukları açlık sınırı ve yoksulluk sınırı var. Biz kamu emekçilerinin yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş almasını istiyoruz. Bizim için bir rakam olması önemli değil. Yoksulluk sınırı üzerinde bir rakam olsun yeter. Rakamlar tabi ki sahte. Bizim çarşıda, pazarda karşılaştığımız rakamlar, enflasyon bu değil. Kamu emekçilerinin hepsi gelirlerinin neredeyse tamamına yakınını kiraya, gıdaya ve giyime harcıyor. Bunlardaki enflasyon zaten normal enflasyonun, bağımsız kuruluşların hesapladığı enflasyonun da üzerinde. Komple bir sepet yaptıkları için, kamu emekçilerinin harcama kalemlerinin içinde olmayanları da bu işe kattıkları için enflasyonu olanın da altında gösteriyorlar diyeceğim ama hükümetin söylediği rakamı tutturuyorlar. Başka bir iş yapmıyor TÜİK. Hükümete söylemek istediğimiz şu, yönünü biraz emekçilerden yana dönmesi. Sermayeye, ranta değil de kamu emekçilerine, kamuya kaynak aktarması ve kamunun kaynaklarını bu yönde kullanmasını istiyoruz. Gelir dağılımını adaletli bir şekilde yapsınlar. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alsınlar istiyoruz."

"Emekçiler, emekliler şuan büyük çapta borç batağına batmış durumdalar ve geçinemiyorlar"

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Sinop İl Başkanı Celal Şahbenderoğlu ise şunları söyledi:

"Bu komik maaş zammı ücretleriyle geçinmek mümkün olmayan bir durumdur. Piyasanın artışları yüzde 60'lar seviyesindeyken, vergiler bu kadar artmışken insanların bu maaş zammıyla bu maaşlarla geçinmeleri mümkün değil. Emekçiler, emekliler şu an büyük çapta borç batağına batmış durumdalar ve geçinemiyorlar. En temel ihtiyaçlarını bile almakta güçlük çekiyorlar, zorlanıyorlar ve hayat şartları altında eziliyorlar. Biz, sesimiz bu noktada duyulsun istiyoruz. Bunun için de iş yerimize gitmeyerek bugün, iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Sesimiz duyulsun istiyoruz. Maalesef bu zamlar noktasında eziyet çekiyoruz, eziliyoruz. Bunun tüm kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Buraya gelirken yol boyu da bir çok emekli önümüzü kesti ve 'Bizim sesimizi de haykırın' diye serzenişlerde bulundular. Biz, hükümete tekrar sesleniyoruz. Sesimizi duyun. İnsanlar eziliyor, insanlar açlık ve sefalet çekiyor. Artık bunu duyun."