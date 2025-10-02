Haberler

Sinop Heyeti Ankara'da Enerji ve Tarım Yatırımları İçin Temaslarda Bulundu

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, enerji ve tarım alanındaki yatırımlar üzerine Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. ROKETSAN, TÜNAŞ ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya giderek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ROKETSAN, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ilk durağı ROKETSAN Genel Müdürlüğü oldu. Özarslan ve Üçüncüoğlu, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile bir araya gelerek, Sinop'ta yürütülen test atışları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ardından TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç'ı ziyaret eden heyet, nükleer enerji alanındaki gelişmeler ve Sinop'un enerji yatırımları hakkında bilgi aldı.

Sinop heyeti, daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı ziyaret etti. Toplantıda, Sinop'un enerji alanındaki mevcut durumu, yenilenebilir enerji potansiyeli, kırsal kalkınmayı destekleyecek enerji projeleri ve il genelinde yürütülen enerji altyapı çalışmaları ele alındı.

Son olarak Tarım Reformu Genel Müdürü ve IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız ile bir araya gelen Sinop heyeti, ilde yürütülen tarımsal projeler, kırsal kalkınma yatırımları ve çiftçilere yönelik destek programları konusunda görüş alışverişinde bulundu. - SİNOP

