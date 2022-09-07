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Sinop haberi: Sinop'ta Yangın: 5 Ev ve 1 Ambar Kullanılamaz Hale Geldi

Yerel Haberler

Sinop haberleri... Sinop’un Saraydüzü ilçesine bağlı Asarcık köyünde çıkan yangında beş ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi.

MUSTAFA USTA

Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Asarcık köyünde çıkan yangında beş ev ve bir ambar kullanılamaz hale geldi.

Saraydüzü'nün Asarcık köyünde dün yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Sinop ve Saraydüzü itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerce müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında beş ev ile bir ambar tamamen yandı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel

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