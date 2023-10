Sinop Belediye Başkanı Ayhan: "Evinin Mutfak İhtiyaçlarını, Çocuklarının Eğitim Masraflarını Karşılamakta Dahi Güçlük Yaşayan İnsanlar Maalesef...

MUSTAFA USTA

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, "Vatandaşlar artık maalesef aile bütçelerinden her yıl bir haftalık, 10 günlük tatil için para ayıramamaktalar. İnsanların çocuklarının geleceği ile ilgili kaygılar ve endişeler yaşadığı günlerden geçiyoruz. Evinin mutfak ihtiyaçlarını karşılamakta, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta dahi güçlük yaşayan insanlar maalesef turizm için bir bütçe ayıramıyorlar" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'un yaz turizm sezonunu ve Sinop Kent Meydanı Projesi'ni değerlendirdi. Ayhan, şunları söyledi:

"VATANDAŞLAR TATİL İÇİN MAALESEF ARTIK PARA AYIRAMIYOR"

"Sinop'un özelinde bir sorunumuz da var, ayrıca ülkemizin içerisinde bulunmuş olduğu ekonomik sebeplerden kaynaklı bir sorunumuz da var. Vatandaşlar artık maalesef aile bütçelerinden her yıl bir haftalık, 10 günlük tatil için maalesef artık para ayıramamaktalar. İnsanların çocuklarının geleceği ile ilgili kaygılar ve endişeler yaşadığı günlerden geçiyoruz. Evinin mutfak ihtiyaçlarını karşılamakta, çocuklarının eğitim masraflarını karşılamakta dahi güçlük yaşayan insanlar maalesef turizm için bir bütçe ayıramıyorlar. Bu ülkenin genel sorunu. Onun dışında Sinop özelinde de başka bir sıkıntımız var. Maalesef benim gördüğüm son dönemlerde Sinop turizmi gelen turistin niteliği açısından değer kaybetmekte. Yani Sinop'a çok para harcayacak, katma değeri yüksek bir turist profilini kentimize çekmekte zorluk çekiyoruz. Sinop'un nüfusu yaz aylarında 400 bine yakın oluyor, çok yoğun turist çektiğimiz günlerde oluyor fakat maalesef Sinop, bölgesinin sanki bir sayfiye merkeziymiş gibi Samsun, Kastamonu gibi yakın illerden ve ilçelerden vatandaşlarımız Sinop'a geliyor. Yine bu içinde bulunduğumuz ekonomik krizden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İnsanlar tatile gidemedikleri için, otellerde tatil yapamadıkları için sabah saatlerinde Samsun'dan, Kastamonu'dan, civar illerden ve ilçelerden evlerinden çıkıyorlar. Sinop'a gelirken de market alışverişlerini de kendi memleketinde yapıyorlar. Karpuzundan, mangal kömürüne kadar bütün ihtiyaçlarını evlerinden veya kentlerindeki marketlerden temin edip Sinop'a geliyorlar. Ormanlarımızda, plajlarımızda getirdikleri gıda maddelerini tüketiyorlar, denize giriyorlar ve çöplerini de bırakıp Sinop'a hiçbir ekonomik değer, ekonomik katkı sağlamadan kentlerine geri dönüyorlar. Bu bizim için üzücü bir olay. Biz istiyoruz ki, Sinop'ta otellerde konaklayan, restoranlarda yemek yiyen, denize giren, plajlarımızı kullanan, Sinop'a bir gelir bırakan nitelikli bir turist profilini bu kente çekmek istiyoruz. Bunun için biz çalışıyoruz. Sadece bizim çalışmamız kafi değil, ayrıca Sinop'un bu anlamda tesisleşme konusunda da ciddi sorunları olduğunu düşünüyorum. Mutlaka Sinop'a daha çok tesis, daha çok yıldızlı, daha lüks kaliteli hizmet veren tesisleri bir an önce kentimize kazandırılması gerekiyor diye düşünüyorum."

"ŞU ANDA İHALENİN ÜZERİNDEN 2 BUÇUK YIL GEÇTİ"

Sinop Kent Meydanı Projesi hakkında da bilgi veren Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Meydan projesini biz devir alacağız fakat bunun öncesinde meydanın kesin kabulünün yapılmasını istiyoruz ve bekliyoruz. Her Sinoplu vatandaşın kullandığı bu güzergahı biliyorlar ki, bu meydana daha bitmedi. Müteahhidin ihaleyi alırkenki taahhüt ettiği işleri daha tamamlamadığını görüyoruz. Bunları tamamlamaması ile birlikte bir geçici kabul yapıldı. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bize de yazdı. Biz de bu meydanla ilgili eksikliklerimizi tespit ettik. Teknik ekibimiz 40'ın üstünde hatalı işleri tespit ettiler ve biz bunları bakanlığa bildirdik. Bizim beklentimiz bir an önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, daha doğrusu işin sahibi Toplu Konut İdaresi'nin bu meydana bitirip kesin kabulünü yapması müteahhittin taahhüt ettiği, yapmakla mükellef olduğu işleri tamamlayarak belediyemize eksiksiz bir şekilde teslim etmesi. Bizim bu şekilde bu meydanı almamız doğru değil. Çünkü işi veren TOKİ, işi yapması gereken bir müteahhit firma var. Bunların ikisi arasında bir iş akti var. Bu iş akdinin bağladığı da bir takım işler var. Bu işlerin tamamlanmasını bekliyoruz, çok gecikti. İşin asıl bitirme süresi iş başladığında 1 yıldı. Şu anda ihalenin üzerinden 2 buçuk yıl geçti. 2 buçuk yılda 50 bin metrekare alandaki bir meydanı daha meydana getiremediklerini görüyoruz. Çok gecikti. Müteahhitten kaynaklı sebepleri de olabilir, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan kaynaklı sebepleri de olabilir ama artık yılan hikayesine dönen bu meydan projesini, TOKİ'nin bir an önce müteahhitle diyalog geçip, ki dün bu diyalog gerçekleşti. Müteahhidin bir an önce ihale kapsamındaki işleri tamamlayıp, ivedilikle meydanı bize teslim etmesini biz de bekliyoruz."