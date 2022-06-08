Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı - Haberler

Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kütahya'nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.
Kütahya'nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.
Simav ilçesinden hacca gidecek olan ilk hac kafilesi için Nasuhağa Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerimler ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe bir konuşma yapıp dua etti. Daha sonra hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / Yerel