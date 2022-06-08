Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Simavlı hacı adayları dualarla uğurlandı

Kütahya'nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.

Kütahya'nın Simav ilesinde ilk hac kafilesi Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve ilahilerle kutsal topraklara uğurlandı.

Simav ilçesinden hacca gidecek olan ilk hac kafilesi için Nasuhağa Camii önünde uğurlama töreni düzenlendi. Din görevlilerinin okuduğu Kur'an-ı Kerimler ve ilahilerin ardından İlçe Müftüsü Hasan Serçe bir konuşma yapıp dua etti. Daha sonra hacı adayları hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara uğurlandı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık Kütahya Simav Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title